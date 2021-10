¿Piensas así: gasta, para eso es el dinero?; 77% no ahorra

El 77 por ciento de los mexicanos no ahorra para el retiro, lo que muestra una ausencia de educación financiera, puntualiza Yoanka Sotelo Galicia, quien apunta que el sistema educativo mexicano olvidó incluir la educación financiera.

La estudiante de la licenciatura en Finanzas en la Universidad de Londres y creadora de contenido digital en Day To Day Podcast, donde se especializa en temas económicos y financieros, advierte que de acuerdo con las cifras que aporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo el 20 por ciento de la población de 18 a 28 años tiene el hábito del ahorro, mientras que el 77 por ciento de los mexicanos no ahorran para el retiro, lo que muestra una ausencia de educación financiera.

Al participar en la decimocuarta Semana Nacional de Educación Financiera, organizada por la Comisión Nacional para la Defensa y Protección delos Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en colaboración con la Universidad Veracruzana, considera que desarrollar una educación financiera desde la infancia es imprescindible pues eso les permitirá a las personas tomar mejores decisiones para su vida.

Yoanka Sotelo Galicia, en la conferencia Finanzas para chavos (y no tan chavos), explica que el tema de las finanzas personales es pocas veces abordado a nivel familiar, incluso entre amigos, lo que deriva en circunstancias negativas.

Opina que si las personas no tienen una educación financiera será muy difícil cumplir sus metas y objetivos, ya que no estarán preparados para enfrentar accidentes; no sabrán elaborar un presupuesto, y por lo tanto no generarán buenos hábitos de ahorro, lo que les podría llevar a contraer deudas.

Señala que muchos de los comentarios como “gasta, para eso es el dinero” o “cómpralo, todo el mundo se endeuda”, derivan en un ciclo vicioso de deudas.

En México, el sistema educativo olvidó incluir la educación financiera, esto ha conllevado a que los mexicanos no ahorren y no sepan emprender, reitera, puesto que tener finanzas sanas es el primer paso para hacer realidad el propósito de vida de cada uno; además de representa restabilidad y bienestar.

Una de las mejores herramientas de la educación financiera para lograrlo, insiste, es el presupuesto, ya que ayuda a organizar y administrar correctamente los ingresos y egresos a nivel personal, familiar o empresarial.

Los cuatro pasos para elaborar un presupuesto son establecer un objetivo para saber cuánto ahorrar o invertir, calcular ingresos contra egresos, aplicar el nuevo presupuesto, y realizar seguimientos y revisar el presupuesto periódicamente, concluye.