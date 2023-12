Inauguran pista de hielo en Medellín de Bravo: horario y todo lo que debes saber

Medellín de Bravo, Ver.- En coordinación con dependencias estatales, la dirección de Protección Civil del municipio de Medellín de Bravo estará vigilando la villa iluminada y la pista de hielo que se inauguraron este viernes para dar atención inmediata a la población ante cualquier emergencia, informa su director Adrián Martínez Gayoso.

En entrevista destaca que una ambulancia con dos paramédicos permanecerá fijos en el área para dar atención en caso de algún percance o accidentes, así mismo habrá vigilancia de la Policía Estatal con diez elementos de la municipal, además de rondines de la Fuerza Civil.

En tanto los elementos de Protección Civil también estarán en la zona en horario de 17:00 hasta la medianoche.

“Ya tenemos desplegado el operativo para que la gente se la pase bien, que este segura y que en caso de alguna emergencia podamos responder de inmediato, habrá personal de primeros auxilios, una ambulancia con un operador y dos paramédicos, estará la policía municipal dando rondines, Seguridad Pública, Tránsito para dar atención vial y por supuesto Protección Civil”, indica.

Horarios de la pista de hielo en Medellín de Bravo

Entre algunas de las recomendaciones para la pista de patinaje es que no se empujen para evitar accidentes, los que no tengan practica pueden utilizar un apoyo de plástico que se estará dando en el lugar, que los que ingresen deberán ser mayores de cuatro años y no se permite que la gente patine con niños en brazos.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En la pista podrán estar hasta 40 patinadores con un tiempo de 20 minutos y los accesos son gratuitos.

La pista fue inaugurada este viernes 15 de diciembre en el fraccionamiento Arboleda San Ramón en el parque donde se encuentra el domo y estará abierta al público hasta el 6 de enero en horario de 18:00 horas hasta la medianoche.