Magistrados del Trijaev “tendrán que hacer lo conducente” con el Plan de Austeridad

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Corro Mendoza afirmó que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, que recientemente se asignaron un salario superior de los 90 mil pesos, tendrán que hacer lo procedente para cumplir con el Plan de Austeridad.

“Acuérdense que esto está en la constitución y tendrán que hacer lo conducente”, agregó la diputada local al recordar que no deberían ganar más que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En entrevista, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar la conformación del TRIJAEV, con lo que este tribunal tendrá que poner a trabajar en la resolución de los pendientes.

“Siempre hemos dicho que se necesitaba crear el TRIJAEV en la forma en que se creó, porque debe darles respuesta a las muchísimas denuncias que hay de la ciudadanía que se quedaron pendientes. Finalmente, ya es legal, siempre supimos que iba a ser así, sobre todo porque habían renunciado tres magistrados, aquí solo faltaba uno, el magistrado Roberto que se amparó, pero ya desestimó la Suprema Corte”, abundó.

¿Qué ocurrirá con los salarios de magistrados del TRIJAEV?

Y con relación a los salarios que se asignaron los magistrados del TRIJAEV, dijo que ellos tendrán que bajarse el sueldo, pero no descartó que el Congreso analice el asunto y se haga un llamado para que se ajusten a los planes de austeridad.

En otro tema la diputada presidenta del Congreso confirmó que harán un posicionamiento de la mayoría de los diputados en contra de la actuación que tiene la Suprema Corte de Justicia en torno al llamado “Plan B” de la reforma electoral.

“Es sobre todo hacer saber a la Corte que no estamos de acuerdo en cómo se desechó el Plan B que envió el presidente de la República, no se llegó al fondo se vio solo la forma, alegando que no se había hecho el procedimiento requerido en la Cámara de Diputados y Senadores. No fue un revés, porque fue la primera parte del Plan B, no es totalmente el Plan B, ya por la forma en que lo hicieron, creemos que van a hecho abajo todo”.

Margarita Corro Mendoza expreso que ,con relación a los salarios que se asignaron los magistrados del TRIJAEV, ellos tendrán que bajarse el sueldo | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Calificó a los integrantes de la SCJN como una “élite dorada” que se reúsa a perder privilegios pues, además de un salario superior a los 600 mil pesos, de 40 privilegios más que no deberían existir.