Sección 32 del SNTE a la espera de asignación de horas para secundarias

El secretario general de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López, dio a conocer que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tiene pendiente por asignar más de 20 mil horas en escuelas secundarias generales y técnicas.

En entrevista en el parque de Los Berros previo a la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo dijo que este es uno de los principales pendientes que tiene la Secretaría de Educación de Veracruz y que han pedido que se realice la contratación de los docentes.

“Hay pendientes, pero lo vamos viendo ya con el secretario, lo que más nos suena son los adeudos de horas escuelas secundarias generales y técnicas, son más de 20 mil horas. Estamos trabajado en el tema de cómo ir haciendo la contratación, se ha ido avanzando”.

¿Qué dijo Daniel Covarrubias sobre los planteles que no tienen las condiciones para el regreso a clases presenciales?

Sobre los planteles educativos que no tienen las condiciones para el regreso a clases presenciales por tener algún tipo de riesgo, reconoció que ese es un problema que la SEV debe atender, aunque dijo que los maestros no le han hecho ninguna solicitud para intervenir en algún caso en particular.

Asimismo, y con respecto al nuevo plan de estudios en educación básica dijo que esperarán los resultados de las primeras escuelas en las que se implemente y respaldó a la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez.

“Es una prueba de lo que viene y con base en resultados es como vamos a permitirnos crecer o afinar. Nosotros somos institucionales y nuestro jefe es la Secretaría y nos debemos a ella”.

Expuso que este plan se deberá perfeccionar de acuerdo a los resultados de la prueba que ya se ha iniciado en todo el país y que esperan que se logre la visión humanista que se pretende.

Daniel Covarrubias López, secretario general de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Son situaciones que se deben probar, sí confiamos, pero veremos los resultados es cómo podemos dar una opinión, lo que pretenden darle es una visión humanista”, explicó.

Cuestionado sobre si la sección se está “pintando de guinda” con relación al partido Morena, rechazó que exista tal pues subrayó que la organización sindical es apartidista.

“Una cosa es que haya acercamiento, acuerdos y otra que nos convirtamos en un partido. Nosotros somos apartidistas, nosotros respetamos a los maestros y su militancia en cualquier partido. Nosotros no somos de ningún color, somos naranja, pero por el SNTE, pero no adoptamos el color de ningún partido”.