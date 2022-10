Gobernador niega que se apoye a grupo delictivo y pide que lo investiguen; ¿cuál fue el motivo?

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que el cartel del Noreste esté operando en Veracruz y se dijo dispuesto a ser investigado, luego de que se diera a conocer que documentos filtrados por Guacamaya Leaks refieren que el gobierno de Veracruz supuestamente apoyó la entrada a la entidad de ese grupo delictivo.

En conferencia de este miércoles pidió que se le investigue y dijo que autorizó que se le indague, “porque no queremos tener la historia repetida de los gobernadores que me antecedieron”.

“Ojalá se quedara esta decisión de que todos los que ocupen el cargo de gobernador de Veracruz que se les investigue antes durante y después y que entreguen cuentas de todo lo patrimonial, antes, durante y después”.

Y agregó: “Yo autorizo a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) a todos, a inteligencia que me indaguen todo, a mi familia y a mí, mis cuentas bancarias, mi patrimonio, mi patrimonio familiar, no tengo nada que ocultar, los secretarios van de cajón, pero yo puedo autorizar los personal”.

García Jiménez se dijo de acuerdo con que los mandatarios estatales rindan cuentas y no solo en sus informes anuales.

“Yo estoy de acuerdo, porque en Veracruz no queremos otro Fidel Herrera, otro Duarte ni queremos otro Yunes que nos dejaron a los carteles bien clavados, enraizados y lo que la población presumía era que los dejaron operar y no solamente eso, los solaparon primero con las procuradurías estatales, las fiscalías ahora y todo el sistema de operación por eso se enraizaron tanto”.

En Veracruz se dejó de pactar con grupos delictivos: Cuitláhuac García

Remarcó que en Veracruz se dejó de pactar con los grupos delictivos y que la política de su gobierno es que no hay impunidad y no se van a permitir ajustes de cuentes entre bandas pues van “contra todos”.

“Estamos demostrando que no se debe pactar por ningún motivo con los grupos delictivos y ante el comunicado (de las filtraciones a la Sedena), no tengo gran interés porque una, yo autorizo que se me investigue; dos, el principal cabecilla está detenido y no solo él, toda su célula y el otro informe de la Sedena según el informe del hackeo dice ‘no tienen, están limpios’ no tengo nada que ocultar”.

Cuitláhuac García insistió en que el Cartel del Noreste no opera en la entidad veracruzana sino en otro estado.

“No está operando en Veracruz, hoy solicité la información y no tienen más que cartulinas, no tienen los grupos operativos porque el Cartel del Noreste opera en otro estado, pero no en Veracruz; aquí hay unos zetas que tienen la pelea todavía abajo con algunos del Jalisco Nueva Generación y se pasan de un bando al otro, se andan acalambrando entre ellos”.

Al respecto, subrayó que durante su administración se han detenido a líderes de grupos como Los Zetas, como en el caso de la detención de Alberto “N”, alias “Zeta 45” detenido el año pasado en el sur de Veracruz.

¿Dónde está que lo dejamos operar? Nada, aquí ninguno. Los nombres que se pongan no nos importan, no vamos a permitir que lastimen a la sociedad, vamos contra todos los que infrinjan la ley, va parejo.

Refirió que él mismo ha advertencia a sus secretarios y alcaldes que de detectar algún nexo con el crimen serán detenido, “donde yo los agarre, los pongo en la cárcel, sea quien sea, por supuesto”.

Subrayó que no se va a permitir que por unos cuantos “manchen” el “gran trabajo” que está realizando la Secretaría de Seguridad Pública y los resultados obtenidos y que, a su decir, son contundentes pues hay un 24 por ciento menos de homicidios en comparación con septiembre de 2021.