Tanque de almacenamiento de agua en el parque Natura no funcionará: Ricardo Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil confirmó que el tanque de almacenamiento de agua construido en el parque Natura, en el gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero con el fin de mermar los problemas de escasez en temporada de estiaje, no funciona y que sería muy costoso ponerlo a trabajar.

"El (tanque) del Natura no lo hemos ocupado, no se han hecho las pruebas, no tiene punto de conexión, es un tanque que se hizo, estoy checando con CMAS, pero no tiene punto de salida ni de llegada para el agua y hacer el ramal para hacer las redes sería costosísimo, no hemos podido recibirlo".

¿Cuánto costó el tanque de almacenamiento de agua del parque Natura de Xalapa?

El tanque de mil 500 metros cúbicos, tuvo un costo de cerca de 14 millones de pesos y se dijo que beneficiaría a 12 mil habitantes de las colonias Moctezuma, Santa Bárbara, Miguel Alemán, Ampliación Miguel Alemán, Bosques de Las Lomas, Fredepo, Gravileas, y Cedros, en esa zona sur de la capital del estado.

En diciembre de 2021, el entonces alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez señaló que era indispensable para Xalapa construir tanques de almacenamiento de agua para mitigar el problema de escasez y tandeos que tanto afectan a la población, por lo que se invertirían más de 30 millones de pesos para construir cuatro tanques en varios puntos de la ciudad como son José Vasconcelos, Indeco Ánimas, Sumidero y Pomona.

En ese tenor expuso que ya se concluyó el proyecto ejecutivo del tanque del Fovissste que sería construido este año y que es importante ante los problemas de desabasto de agua que se espera este año.

"Vean lo que está pasando no nada más en Xalapa sino en toda la República y estamos preocupados porque sí se va a escasear el agua y el tanque del Fovissste que se tronó con el tiempo, ya está proyectado y está el proyecto ejecutivo para que se pueda discutir en cabildo y el consejo para su autorización e iniciar los trabajos de un tanque mucho mejor, más grande y con mayor capacidad para abastecer".

¿Qué ocurrió con el resto de tanques de almacenamiento de agua en Xalapa?

Agregó que el resto de tanques que se construyeron en la administración municipal pasada sí están funcionando y recibiendo el mantenimiento correspondiente.

Insistió en que el que se ubica en el parque Natura será difícil echarlo a andar pues para llenarlo se requiere pasar por áreas verdes y zonas restringidas, además que para su distribución se debe atravesar por áreas locales y federales, lo que será complicado.

¿Cuándo iniciará el programa de tandeos en Xalapa?

Sobre el programa de tandeos, explicó que todavía no se tiene fecha para su inicio y que están trabajando en ello porque también habrá labores de desazolve de la presa de Los Colibríes que tiene sedimentos y que servirá para tener más capacidad de carga.

Sostuvo que habrá más responsabilidad con la realización de los tandeos y también organización por lo que incluso habrá abasto con la ayuda de pipas de CMAS para las colonias los días que lo requieran.