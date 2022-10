¿Cómo le va a los vendedores de disfraces en esta temporada? declara comerciante

Córdoba. Ver. - El precio de los disfraces más completos y con accesorios han ido en aumento, la compra ha representado gastos de más de 150 pesos por cada uno, dependiendo de su elaboración, color, tamaño e incluso personaje, señala María Elena Islas Serrano, encargada de la tienda "Disfraces Tambor".

La entrevistada puso como ejemplo el disfraz de "La Máscara", siendo que el traje completo, que es característico de un amarillo brilloso y un sombrero con pluma negra estilo pachuco, se ha vendido hasta en 850 pesos, pero ahora el solo traje, sin accesorios como sombrero y máscara cuesta 950 pesos más aparte lo que complementa.

"Subió la mercancía para nosotros como compradores y a la par tuvimos que subir, además de que hubo falta de mercancía, me sorprendí en los negocios donde me surtía, unos cerraron y otros estaban pocos trajes y no había mucho de donde elegir", dijo.

Este sector se vio afectado a consecuencia de la pandemia de Covid-19 / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

¿Qué afectó a las tiendas de disfraces?

Doble Vía Coatepec: Dedican una semana a su Festival de Catrinas; fechas y horarios a continuación [Mapa]

Este sector se vio afectado a consecuencia de la pandemia de Covid-19, puesto que las fiestas y reuniones por Halloween o Día de Muertos se pospusieron durante dos años, "para estos años que hubo de pandemia la gente ahora se ha anticipado a hacer compras, llegan a la tienda a preguntar por ciertos disfraces y desde finales de septiembre empezaron a llegar a la tienda".

Dijo que en su local ubicado en la avenida 7 de la ciudad de Córdoba empezaron a armar escaparates con los disfraces de temporada, siendo los más buscados "Harley Queen", "Jason", "Freddy Krueger" entre otros, y en menor cantidad los que son alusivos a superhéroes.

"Durante el Día de Muertos se venden catrines y catrinas, pero se está vendiendo más el Halloween como los trajes de las series donde también buscan a Chuky, It! y Mayer".

Vuelve a leer: Todo listo para la Expoanimex Halloween en Xalapa: conoce la cartelera

Cabe hacer mención que para los niños él más buscando es la nueva versión del traje de "Chucky", "Drácula" y "Harley Queen". Volvió a resurgir el disfraz de "Scream" aquel personaje de cara blanca con túnica negra.

Desde finales de septiembre empezaron a llegar más accesorios a la tienda / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Islas Serrano comenta que esperan que este fin de semana podría ser su temporada alta, ya que las festividades de Halloween son donde los jóvenes están más interesados.

Nota publicada en El Sol de Córdoba