¿En qué consiste el Servicio Militar Nacional?

Veracruz, Ver.- La instrucción militar, el orden cerrado, el plan DN-III, labor social, primeros auxilio, el combate a los incendios forestales son las actividades realizadas durante el Servicio Militar Nacional (SNM) de cualquier hombre o mujer voluntaria.

¿Sabes cuál es la importancia del servicio militar en nuestro país?

Si bien se trata de una obligación ciudadana, ¿Sabes cuál es la importancia del servicio militar en nuestro país?, te contamos.

El Capitán Primero de Infantería Celso Reyez Alcántara, perteneciente al 83 Batallón de Infantería, explica que es una forma de disponer de reservas para coadyuvar en la seguridad y defensa de la nación y contribuir al auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres naturales.

Además que permite fortalecer los valores morales, el respeto por los símbolos patrios, mantener el sentimiento de unidad nacional y el amor a la patria en los jóvenes en edad de cumplir su servicio militar nacional.

Es por ello que durante este proceso los jóvenes se sujetan a las leyes y reglamentos militares.

Sobre la participación de la mujer en esta actividad, el mando militar enfatiza que es voluntaria, pero realizan las mismas actividades que los varones.

¿Cómo ha evolucionado el Servicio Militar Nacional?

Desde el cuartel de La Boticaria, sede la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en esta zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el Capitán Primero de Infantería Celso Reyez Alcántara platica la evolución del Servicio Militar Nacional.

Recuerda que su creación fue un 19 de agosto de 1940, con la promulgación de la Ley y Reglamento del Servicio Militar, misma que fue puesta en vigor 2 años después, y que por decreto del entonces presidente de la república, Manuel Ávila Camacho, inició la materialización de este servicio con los jóvenes varones en edad militar, nacidos en el año de 1924 (clase 1924) quienes fueron encuadrados en enero de 1943.

Durante seis años, de 1943 a 1948, con personal de las clases 1924 a 1929, el Servicio Militar Nacional se materializó acuartelado bajo bandera (como internos en los cuarteles militares), dependiendo de los resultados de los sorteos, de los cuales, pasaba a encuadrarse el personal que resultaba agraciado con bola blanca.

Pero a partir del año de 1949, con personal de la clase 1930, durante 30 años, el Servicio Militar Nacional se llevó a cabo mediante sesiones dominicales de 5 horas de duración, iniciándose estas en el mes de enero para concluir en el segundo o tercer domingo de diciembre de cada año.

Fue un 10 de febrero de 2022 que la Secretaría de la Defensa Nacional, estableció el 19 Agosto como "Día del Servicio Militar Nacional".

En la actualidad, las y los mexicanos por nacimiento y que se encuentren en edad militar, deberán acudir dentro del periodo comprendido del 2 de enero y hasta el 15 de octubre, a las Juntas Municipales o de Alcaldías de Reclutamiento para alistarse y estar en condiciones de servir en el activo, llevando consigo los requisitos que se establecen en la página de Internet http://www.gob.mx (trámites, identidad, Cartilla Militar), siendo los siguientes:

Cuatro fotografías recientes (no digitalizadas), de 35 x 45 mm, de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, sin retoque en que las facciones del interesado se distingan con claridad, sin tocado (gorra, sombrero, etc), sin lentes, con bigote recortado, corte de cabello tipo "casquete corto con las orejas descubiertas, sin barba, patillas recortadas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones del nacimiento normal del cabello al borde inferior de la barbilla deben medir 21 mm; para las mujeres, cabello recogido, sin maquillaje, sin aretes, sin color de tinte llamativo para cabello (rosa, morado, verde, etc.).

Copia certificada y copia fotostática del acta de nacimiento.

Original y copia fotostática del comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, predial, agua, etc.), en el que aparezca su domicilio completo.

Y copia del comprobante del grado máximo de estudios realizados y copia de la Curp.