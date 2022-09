Por segundo día consecutivo, docentes toman Bachillerato “Veracruz”

Por segundo día consecutivo docentes y personal administrativo mantiene tomadas las instalaciones del Bachillerato Vespertino “Veracruz”, acto con el que se exige la destitución de su director Marco Antonio.

Al mantener tomado el inmueble que comparten con el Bachillerato Matutino "Ricardo Flores Magón", más de mil 100 alumnos de ambas instituciones no pudieron tomar clases presenciales, activándose las actividades virtuales.

Si bien se realizó una reunión en la DGB, no se logró un acuerdo

El secretario delegacional del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV), Gerardo Aparicio, señaló que si bien ayer por la noche se realizó una reunión en la Dirección General de Bachillerato con las autoridades educativas, no se logró un acuerdo, ya que la única solución que aceptarán es que se reubique al director, a quien acusan de presunto acoso laboral y conductas déspotas.

Local Padres de Telesecundaria "Jaime Torres Bodet" bloquean vialidad entre Xalapa y Tlalnelhuayocan

"Iniciamos esta situación hace diez meses con diálogo, con el mismo director, hubo una minuta de trabajo, una mesa con todo el personal, hubo acuerdos, pero no se respetaron. Se agotaron los recursos, este conflicto no nació ayer y lo que corresponde ahorita para el bien de la escuela, para el bien del personal y sobre todo de los alumnos es que el director sea removido", expuso.

Puntualizó que el diálogo ya no es la vía para superar el conflicto, sino que el director se vaya y en su lugar quede provisionalmente el subdirector, de quien no tienen alguna objeción.

De no obtener resultados podrían tomar la sede de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV)

Destacó que durante este martes continuarán con el diálogo con la Dirección General de Bachillerato.

Sin embargo, manifestó, de no obtener los resultados que se esperan, podrían tomar también la sede de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y las que sean necesarias para lograr su cometido.

Te puede interesar: Zenyazen destaca rescate de instituciones tecnológicas; gobiernos anteriores las dejaron en abandono

Más de mil 100 alumnos de ambas instituciones no pudieron tomar clases | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"No hay vuelta atrás, tardamos diez meses para llegar a este punto y no hay otra solución, nosotros estamos ejerciendo el derecho a la libre manifestación y tras agotar la vía, pensamos que no puede haber represalias contra los compañeros porque lo único que estamos haciendo es mostrar nuestra inconformidad”, agregó.