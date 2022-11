Ventas de cempasúchil "súper bajísimas" en el puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Vendedores de flores reportan bajas ventas, pese a la apertura de los panteones en este Día de Muertos en la ciudad de Veracruz. Señalan que este 1 de noviembre apenas si lograron un repunte del 20 por ciento, por lo que no era lo esperado, después de que este año se normalizaran las actividades.

Jaime Zapot, comerciante del panteón Jardín, atribuyó el desplome a la baja asistencia de las personas al cementerio y a que este año hubo mayor competencia de comerciantes.

“Están súper bajísimas, un 20 por ciento, hay mucha competencia y la gente no está viniendo. No es lo de dos o tres años, no sé qué pasa pero está muy pelada la venta. Hace cuatro año en estas fecha había demasiada gente, ahorita vea como está, nada que ver”, refiere.

Por si fuera poco el precio de la flor de cempasúchil se elevó hasta 150 pesos por rollo, mientras que la flor Moco de Pavo tiene un precio de 80 a 100 pesos por mayoreo, situación que impactó en sus bolsillos.

Por lo que dichos costos tienen que trasladar en 20 pesos el ramito de flor de cempasúchil y el mismo costo en la de Moco de Pavo a los clientes.

Los comerciantes esperan que este miércoles mejoren las ventas, pues recuerdan que hace dos años, es decir antes de la pandemia lograban vender todo su producto en el primer día de la festividad, en esta ocasión ni la mitad de lo adquirido lograron vender.

150 pesos puede costar un rollo de cempasúchil grande | Foto: Raúl Solís

Dicen que esperan por lo menos recuperar lo invertido, pues en su caso invirtió 3 mil pesos. “Compre 50 rollos, y ahorita tengo menos de la mitad, yo espero que por lo menos salgamos a mano y que mañana haya mejores ventas que hoy”, concluye.