Superpostes obedecen a una solicitud de seguridad: Ricardo Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que son bienvenidas las sugerencias que se hagan en torno a la colocación de seis superpostes en la ciudad y que si es necesario hacer algunas adecuaciones se harán.

Ayer, ambientalistas protestaron para exigir que no se instalen los superpostes programados para las zonas de Circuito Presidentes, el Arco Sur y la avenida Xalapa, tras sostener que atentan contra las especies y las áreas verdes.

¿Qué dijo Ricardo Ahued sobre la protesta de ambientalistas por la colocación de superpostes?

"No puedo hablar de obra pública, generosamente nos visitaron aquí, fueron atendidos aquí en el palacio por, entiendo que el señor Arturo, que es el secretario de la oficina y se les solicitó que si nos pueden ayudar con el oficio para que las áreas correspondientes técnicamente respondan, si hay alguna adecuación que se le tenga que hacer, de acuerdo a su legítimo comentario, se tendrá que atender", dijo.

El edil remarcó en entrevista en el Palacio Municipal que las inquietudes serán atendidas, aunque explicó que ese proyecto obedece a una solicitud de iluminación por seguridad en la zona y que se trata de alta tecnología que cumple con los requerimientos ambientales.

"Sí, ayer estuvieron aquí, con todo gusto, los atendemos a él, al público en general, no les doy más avances de la obra porque es una obra con fondo federal y es un tema de solicitud por la seguridad en la zona y tienen características ambientales de alta tecnología".

Sin embargo dijo que las sugerencias que se den son bienvenidas, "ellos son defensores de estos actos y los respetamos y si nos mandan el oficio para que el área técnica y constructiva conteste algunas diferencias o algunas dudas, con todo gusto lo hacemos".

Explicó que es un proyecto que calificó Xalapa a fondo perdido y llevan luminarias de alta tecnología para evitar la contaminación, “ya se cambió la norma y ahora están poniendo de LED con un mínimo consumo y con características diferentes para el medio ambiente”.

Añadió que se proporcionará la información que se les solicite sobre ese proyecto y que cumplirán con las normas ambientales que se requieran.

"Lo repito, no quiero que hagan una observación para hablar de obra pública, yo los tengo informados y ellos lo pueden hacer por escrito y si lo podemos devolver por escrito, ahí está transparencia y darle los datos técnicos, son normas que establecen para el PAESE (Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico), del FIDE, que son normas que tenemos que cumplir precisamente para atender estos temas", dijo.

Cobro de pipas de agua en Xalapa

Cuestionado sobre la queja de que las pipas de agua con la que se surte a la población se están cobrando, rechazó que sucediera tal.

"No, el encargo es gratuito, hay gente que les da una torta, un pambazo, les da una propina, yo no me opongo, pero el cobro obligado está prohibido".