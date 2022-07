Baluarte de Santiago, sin fecha de reapertura, ¿cuál es el motivo?

Veracruz, Ver.- Después de cinco años de que fue cerrado para su remodelación el Baluarte de Santiago, uno de los últimos vestigios de la ciudad amurallada de Veracruz, sigue cerrado y no existe una fecha por parte de autoridades para que sea reabierto al público en general, señala el secretario estatal de la Asociación de Guías de Turismo Federales, Guillermo Macías Lagunes.

La inversión que en ese momento se ejerció por 7 millones 450 mil pesos fue como si se hubiera echado a la basura, debido a que en su momento se hizo el trabajo de restauración por parte de especialistas y no se reabrió al público, dice.

El especialista asegura que existen condiciones para su reapertura debido al valor histórico que tiene y que cuenta con las condiciones para recibir a los visitantes, con las restricciones que ya se tenían antes de su cierre. Sin embargo, señala que no existe por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), voluntad para gestionar la reapertura, debido a que ha sido una solicitud de guías de turistas, algunos empleados de la institución y otros sectores involucrados.

Esta situación ha generado afectaciones para la actividad turística en el municipio de Veracruz, ya que personas que viajan a esta ciudad interesadas por ingresar al recinto histórico, no pueden hacerlo porque está cerrado.

¿Cuándo fue cerrado el Baluarte de Santiago?

Desde abril del 2017 que se decidió su cierre, hasta este momento, los guías y agencias de turismo han tenido que dejar fuera a este inmueble de su lista de productos que ofrecen hacia el exterior del estado a los viajantes.

Dicho inmueble era el principal atractivo para la zona del Centro Histórico por su ubicación en la avenida 16 de Septiembre, a unos cuantos pasos del malecón de Veracruz.

“Esto es lo único que tenemos como el único punto histórico del Veracruz amurallado y muchas personas nos preguntan por qué no está abierto, pero no hay ninguna autoridad que dé una explicación”, menciona.

Desinterés por parte del INAH: Guillermo Macías

Guillermo Macías Lagunes insiste en que no existe interés por parte de quien es y quienes han sido delegados del Centro INAH-Veracruz, desde que fue cerrado hasta este momento, pues solo se ha mostrado descuido e indolencia.

Del mismo modo, afirma que no existe interés de la autoridad municipal, pues aunque no está dentro de sus facultades la administración del lugar, no han hecho lo posible por solicitar a la autoridad federal que se apresure su reapertura.

Su construcción data de 1635 y se mantiene en pie como memoria histórica de la ciudad | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Lo mismo para con las dependencias estatales, pues la Secretaría de Turismo tampoco ha intervenido para gestionar la reapertura del inmueble, a pesar de que debería de ser con la Dirección Municipal de Turismo, interesados en su reactivación.

“El problema es el mismo INAH, su descuido o indolencia, también le corresponde a la Dirección Municipal de Turismo Municipal, que no han hecho lo posible por pedir a las autoridades que se abra el lugar, porque no tienen injerencias, pero sí deben tener el interés”.

Otro de los aspectos relevantes con el cierre durante cinco años de la fortaleza de San Juan de Ulúa, es saber en dónde quedaron las Joyas del Pescador, una colección de piezas prehispánicas elaboradas en oro, encontradas en el mar de Veracruz.

Dichas joyas pertenecen al tesoro que recibió Hernán Cortés al llegar a tierras mexicanas y que se perdieron en el naufragio en una de sus naves cuando se embarcaría hacia la corona española, recuerda el especialista.

El Baluarte de Santiago dejó de tener una estrategia de tiro militar y quedó simplemente como un inmueble en la zona centro de Veracruz | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“La duda es que si después de que se llevaron a la Ciudad de México las Joyas del Pescador siguen siendo las originales, o si se quedaron en México o ya llegaron a Veracruz, no tenemos certeza de donde están esas piezas”.

La última vez que autoridades del Centro INAH se pronunciaron al respecto, fue en el 2018, cuando el entonces delegado Julio Ignacio Martínez de la Rosa justificó la permanencia del cierra con la falta de personal y de un sistema de vigilancia que resguardara las joyas del pescador.

En ese momento, el funcionario explicó que el cambio de gobierno paralizó los procesos de licitación, lo cual impidió la concreción de los contratos de custodios e instalación de cámaras para el resguardo de las piezas históricas.



Guillermo Macías lamenta que desde entonces no se haya mostrado interés por acelerar el proceso para cubrir las necesidades que se requerían para la apertura de un inmueble cuya construcción data de 1635 y que se mantiene en pie como memoria histórica de la ciudad.

Baluarte de Santiago: Importancia histórica

Los guías y agencias de turismo han tenido que dejar fuera a este inmueble de su lista de productos que ofrecen hacia el exterior del estado a los viajantes | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Por su parte el historiador independiente, Ricardo Cañas recuerda la importancia histórica que tiene este inmueble, pues es una fortificación militar destacada del siglo XVII que formaba parte de siete baluartes hermanos y conformaban el sistema defensivo amurallado de la ciudad, ubicándose en el extremo sur frente a la costa del golfo, cuyo propósito era contribuir al resguardo de la ciudad y evitar los constantes ataques que el Puerto de Veracruz sufría.

Con el paso del tiempo viene el retiro de la muralla de la ciudad de Veracruz y la construcción artificial del recinto portuario hacia 1895 -1902, con ello el Baluarte de Santiago deja de tener esa estrategia de tiro militar y queda simplemente como un inmueble en la zona centro de Veracruz, que ha ido sobreviviendo a la modernidad de la ciudad.

El Baluarte de Santiago es una fortificación militar destacada del siglo XVII que formaba parte de siete baluartes hermanos | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“El Baluarte pudo sobrevivir al derrumbe de la muralla porque cuando Don Domingo Buro que fue alcalde de Veracruz y hace el derrumbe de la muralla de Veracruz, Porfirio le da permiso de derrumbar la muralla y los siete baluartes de tierra, pero los que no pudo demoler son los dos baluartes de lado mar y los cuarteles militares, sin embargo posteriormente el baluarte de Caleta, hermana del Santiago va desapareciendo debido a la construcción de las áreas del ferrocarril”.

“Posteriormente en los años 40 desaparecen los cuarteles militares de aquellos tiempos y lo único que queda en pie de las fortificaciones es el de Santiago que fue entregado hacia 1955 al ayuntamiento de Veracruz que posteriormente se lo entrega al INAH que actualmente lo tiene”, detalla.