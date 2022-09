PT pide renuncia de Manuel Huerta; ¿cuál es la razón?

El Partido del Trabajo en Veracruz pidió la renuncia del delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal en Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar, consideró que son válidas sus aspiraciones a la gubernatura, pero es necesario que deje el cargo con la idea de que no se politice la entrega de apoyos federales.

Desde hace un par de semanas el delegado ha declarado que sí aparecerá en las encuestas de elección de candidatos a la gubernatura porque el pueblo sabio lo respalda. Al respecto, Aguilar Aguilar externo: “El Partido del Trabajo reconoce el legítimo derecho que le asiste para participar; sin embargo, creemos pertinente que, de persistir con tal propósito, tiene que renunciar al cargo que ostenta, con la idea de que prevalezca la equidad de la contienda”.

Local ¿Por qué aún no llegan recursos federales por daños del huracán Grace?

De la misma forma, mencionó que de esa manera se evitaría el uso inadecuado de programas federales que Huerta Ladrón de Guevara coordina en su entrega a beneficiarios en Veracruz.

En su opinión, no es correcto que continúe en funciones si tiene aspiraciones a la gubernatura, no obstante, evitó opinar si Rocío Nahle García debe renunciar, cuando ella aspire a dicho cargo. “Yo vi espectaculares, pero no decía que quería ser gobernadora”, argumentó.

Por otra parte, reconoció que es necesario que se analice la posibilidad de retomar el Fondo Nacional de Desastres Naturales, pues en este momento no hay dinero para poder atender las afectaciones por lluvia.

Dijo que estarán vigilantes que la SIOP ejerza al 100 por ciento el recurso público, luego de que el titular Elio Hernández aseguró que en este momento ya no tiene dinero para reparar las afectaciones por las lluvias.