Ganan laudo exempleados del Ayuntamiento de Veracruz y exigen reinstalación de sus puestos

Veracruz, Ver.- Un grupo de extrabajadores del ayuntamiento de Veracruz bloquearon la avenida Zaragoza para exigir a las autoridades municipales que cumpla con el pago de sus salarios caídos y la reinstalación de sus puestos, tras haber ganado los laudos laborales.

Se trata de exempleados que fueron despedidos de manera injustificada en 2011 y desde entonces han permanecido en una lucha legal bajo el expediente laboral 643/2011, tramitado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado.

En entrevista Alonso Salud Carrillo Acosta, apoderado legal de los manifestantes, explicó que este día estaba prevista una diligencia de requerimiento de pago y reinstalación de sus antiguos puestos laborales, sin embargo la autoridad municipal se negó a atenderla.

Dice que se trata de 32 personas que desempeñaban funciones de secretarias, coordinadores, médicos del DIF, entre otras funciones durante la administración de la priista, Carolina Gudiño Corro.

El defensor legal de los exempleados precisó que el juicio ante Conciliación y Arbitraje ya concluyó a favor de sus clientes, quienes se comprobó fueron despedidos de manera ilegal, motivo por el cual, ahora, el ayuntamiento está obligado a pagarles y reinstalarlos.

Sin embargo ante la cerrazón que mostró la autoridad municipal de Veracruz este día, el litigante adelantó que solicitará de nueva cuenta al Conciliación y Arbitraje que el próximo acuerdo que dicte ordene, con el apoyo de la fuerza pública la presentación del cabildo en las instalaciones mencionadas con sede en Xalapa.

“Como no los reinstalaron ni les pagaron y no le importa a este ayuntamiento, tendremos otra vez que pedirle al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que el próximo acuerde que dicte lo hagan en el sentido de que si no los reinstala, podrán ser presentados con el auxilio de la fuerza pública allá en Xalapa, todo el cabildo que esperemos suceda”, confía.