Policías estatales liberados en Puebla regresarán a trabajar a la SSP: Cuitláhuac García

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que los tres policías estatales detenidos por el presunto robo de mercancía a un camión con reporte de robo en Puebla fueron liberados, y aunque recibieron una sanción administrativa, serán reinstalados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dado que no cometieron ningún delito.

Recordó que la Delegación de la Fiscalía General de la República en Puebla no encontró elementos suficientes para vincularlos a proceso.

“Lo que manifestó la Fiscalía es que no tenía elementos para inculparlos, no sé qué pasó con los de Puebla, pero al menos estos tres no tenía los elementos y los liberó”.

Sin embargo, expresó que como había sido el compromiso y con apego a la estrategia de combate a la corrupción, la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inició una investigación y les dictó sanción administrativa por faltas a protocolo.

“Se determinó algunas faltas a protocolo y se les sancionó, fue una sanción administrativa por faltar a protocolos nada más”.

Precisó que la irresponsabilidad de los uniformados tuvo que ver con reglas de comunicación, pero una vez cumplida la sanción seguirán en las filas de la Policía estatal porque no cometieron el delito del que se les acusaba.

¿Qué opina Cuitláhuac García Jiménez sobre la Cuenta Pública 2021?

En otro tema, García Jiménez consideró que es positivo que exista debate público en torno a la fiscalización del uso de los recursos públicos de la cuenta 2021 entre el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y los diputados locales, pues antes solo se aprobaban las cuentas pese a haber grandes desfalcos y no pasaba nada.

“Es bueno que se discuta como se usa el dinero público a nivel municipal, estatal y federal y ahora que se discute la cuenta pública, que se hable, que no se deje el tema, es bueno que el Orfis haga observaciones, que los disputados discutan, ya no es como antes, que había un desfalco enorme y nadie decía nada y las cuentas públicas se aprobaban, uno que otro voto en contra, de ahí nada, para mi es bueno que haya posturas”.

El Orfis entregó los resultados de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2021 y los ayuntamientos fueron observados por más de 3 mil millones de pesos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Refirió estos temas se tendrán que ir dirimiendo entre el organismo fiscalizador y el Congreso del Estado, que al momento se trata de observaciones pueden aclararse, todavía no puede decirse que hay un daño patrimonial.

“El Órgano está haciendo su papel, el que debe darse, no nos debe espantar que alguien fije sus posturas, que el Orfis diga que esto observo y ahora que aclaren. Esto es mejor, se les está diciendo a las nuevas autoridades que no se avienten el problema de la corrupción, que ya no hay impunidad eso nosotros lo aplaudimos”.

¿Qué ocurrió con los restos hallados en la zona de La Antigua?

Asimismo, respecto al hallazgo de restos humanos en la zona de La Antigua el viernes pasado, el mandatario estatal señaló que la Fiscalía General del Estado ya investiga dado que fueron exhumados y llevados a ese sitio.





Lo que comentó la Fiscal es que esos cuerpos fueron puestos con toda la intención ahí, debajo de un paso entre Veracruz y Cardel, la autopista, se ve que es con toda intención porque fueron exhumados de otro lado, no son frescos, no son recientes.

Dijo que esto será dictaminado por la Fiscalía General del Estado y se está indagando cuál era la intención de exhumarlos.

“Van a determinar el tiempo, pero se entiende que eran solo los huesos y corresponden a dos cuerpos, porque hay dos cráneos y la Fiscalía va a averiguar cuál era la intención de sacarlos de donde estaban y ponerlos ahí, quiénes eran, identificarlos desde luego y en eso está la FGE haciendo esas periciales”.

Recordó que el estado cuenta con el Centro de Identificación Genética en Nogales con lo que se ha logrado avanzar en la identificación de restos de personas.