¿Comerás carne el Miércoles de Ceniza? Se puede si se hace otro sacrificio, dice párroco

Aunque el Miércoles de Ceniza se acostumbra que los fieles católicos no coman carne, dada la situación económica “si la hay en los hogares, pues que aprovechen”; pueden cambiar esa acción por realizar un acto de sacrificio como dejar de fumar o un acto de amor al prójimo como ayudar a los necesitados, explica el sacerdote Rafael González, párroco de la iglesia San Isidro Labrador de Otilpan, de la Diócesis de Xalapa.

Suele ser un día de no comer carne, “pero en nuestra patria es común porque no se come carne todos los días por la carestía en la canasta básica, así que yo creo que si alguien comer carne en Miércoles de Ceniza pues que la coma y que ofrezca otro sacrificio agradable a Dios”.

¿Se puede hacer un "trueque" de acciones buenas?

Se puede cambiar por una obra buena, agrega, como visitar a un enfermo, ayudarlo; por hacer oración, por meditar las escrituras o algo más práctico como dejar de fumar a quien tiene esa costumbre o alguna modificación personal, puede hacer un cambio bueno en su vida, "ese es el tiempo de Cuaresma".

Además, comenta que habrá una jornada de oración por la paz en el mundo, entre las naciones, particularmente entre las que están en guerra y por la paz en México que la necesitamos mucho más ahora que se encienden las cosas por las situaciones electorales, por los precandidatos y candidatos que iniciarán sus campañas en los siguientes meses”.

El sacerdote católico instó a los fieles a pedir por los enfermos y necesitados. Precisó que la colecta por los donativos que se dan ese día en las iglesias se dará íntegramente para los pobres, para ayudar a familias en estado de necesidad, para que remedien sus necesidades, "eso se hace desde hace varios años en la Arquidiócesis”.

¿Qué significa el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza es la apertura del tiempo penitenciario de la Cuaresma que nos prepara a la Pascua, explica que son cuarenta días antes de esa fiesta. Es un tiempo de ayuno y penitencia, de pedir perdón por las faltas y de hacer una obra buena a favor de los demás.

Este tiempo inicia mañana, cuando los fieles acuden a los templos para tomar una marca de ceniza, que les recuerda que del polvo vienes y a él se regresará.

Es un día importante porque los fieles acuden en masa a tomar ceniza. Ante ello, exhortó a los católicos a utilizar este tiempo para cambiar su vida, por hacer hechos positivos como reconciliarse con un enemigo o dirigirles la palabra a las personas que se han alejado de las familias.

El padre Rafael González, quien ha sido párroco de diversas iglesias, hoy será nombrado oficialmente párroco de la iglesia San Isidro Labrador de Otilpan, en San Andrés Tlalnelhuayocan.