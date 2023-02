Arzobispo pide a autoridades asumir su responsabilidad de garantizar la salud pública

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong llama a las autoridades de todos los niveles a garantizar la salud pública de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y pidió porque asuman esa responsabilidad.

“Que todos los responsables de que llegue la salud, la prevención, el cuidado de nuestros enfermos, de nuestros niños, jóvenes, familias, ancianos, asuman esa responsabilidad para favorecer que podamos vivir la vida que Dios desea, una vida humana, en la que nos ayudamos a vivir y a compartir las situaciones alegres, pero también difíciles como el sufrimiento, el dolor y la enfermedad”.

Te puede interesar: Vuelve la Candelaria a El Chico; así vivieron la celebración religiosa

Al inicio de su eucaristía desde de la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa, la ofreció por los enfermos, así como médicos, enfermeras, además de los trabajadores más sencillos que laboran en hospitales, que todos los días hacen presencia del amor y consuelo de Dios.

“Pedimos también por aquellos enfermos para que Dios los fortalezca con su espíritu, con su consuelo. También pedimos por todas las autoridades, por los responsables de la Salud Pública, que todos los responsables de que llegue la salud pública, la prevención, el cuidado de enfermos”.

Doble Vía Tradiciones se pierden; ¿tú aún vistes al Niño Dios?

¿Qué pidió el Arzobispo de Xalapa?

Pidió porque asuman su responsabilidad para favorecer que se pueda vivir una vida humana, digna, en la que todos se ayudan a compartir las situaciones alegres y difíciles.

Ya durante la homilía de este domingo afirma que quien habla mal de alguien, quien desprecia o humilla a alguien, también está “cometiendo un asesinato porque atenta contra la vida, la honra de la persona”.

Desde la Catedral Metropolitana de Xalapa, sostuvo que no se puede vivir “en el mínimo, sino en la plenitud” y lo único que vuelve plenas a las personas es seguir y amar a Jesús.

“No se refiere la plenitud simplemente a no matar, como algunos de nosotros nos confesamos y decimos ‘bueno, yo no mato a nadie’, ‘no robo a nadie’ como que no tengo ningún pecado y nos quedamos en el mínimo que aparece en el Antiguo Testamento y no hemos escuchado a Jesús que nos dice, ‘no se trata del mínimo, se trata de la plenitud’.

Remarca que Jesús dice que quien habla mal de alguien, quien desprecia a alguien, que lo humilla, también está “cometiendo un asesinato porque atenta contra la vida, la honra de la persona”.

Añade que las ofrendas en el Antiguo Testamento, son el agradecimiento a Dios por todo lo que nos da, pero él dice “no vengas a ofrecer algo cuando tú tienes una relación de odio, de rencor, de pleito con tu hermano”.

Remarca que la gran ofrenda para Dios es la reconciliación, la plenitud es el amor y el perdón, “ser perdonado y dar el perdón”.

Te puede interesar: Para los católicos el influencer favorito es Jesucristo: Arzobispo de Xalapa

“Después él dice nada de juramentos, porque la plenitud no es estar jurando el nombre de Dios prometiendo cosas que a veces ni podemos ni queremos cumplir. Es el delante de Dios, delante de ti mismo, de los demás, decir sí, a lo que es sí y no, a lo que es no. Entonces Jesús nos dice, sean plenos”.

Refirió que cada uno es responsable de lo que elige, o vivir en el mal, en el mínimo o en la plenitud.