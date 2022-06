Habitantes exigen topes en calle para evitar más accidentes; todo sobre el caso

Ixtaczoquitlán, Ver. - Ante la creciente necesidad de un tope debido a los accidentes automovilísticos que han ocurrido en la colonia Vista Hermosa del municipio de Ixtaczoquitlán, habitantes se manifiestan para pedir los permisos e instalar topes a la entrada de la colonia que conduce al municipio de Atzacan y a la comunidad de Santa Ana.

Con cartulinas y una cinta color rojo, los habitantes de la colonia Vista Hermosa tomaron la calle que va del Campo de Tiro, ubicado por avenida reforma y calle camino a Vista hermosa, hacia el municipio de Atzacan, pues a decir de los protestantes esta vialidad es tomada como "autopista" por los automovilistas, mismos que han causado accidentes.

Los vecinos relatan que la noche del domingo, un joven de 21 años fue atropellado en el punto y por más que quisieron atrapar al responsable, no tuvieron éxito; "el accidente fue feo, el coche se dio a la fuga y el joven se encuentra hospitalizado, tenemos una idea del automóvil, pero no lo hemos localizado; no queremos otra tragedia".

Uno de los vecinos del lugar recuerda que en otras ocasiones unidades de empresas y motociclistas han ocasionado accidentes, por ello se pide coloquen topes en puntos estratégicos que convengan para moderar velocidades. Por ello, piden la presencia del presidente municipal de Ixtaczoquitlán, Nahúm Álvarez Pellico, para que puedan tener un diálogo y así se dé el permiso para que se pongan topes que ayuden a disminuir la velocidad a los automovilistas.

Los vecinos de la colonia Vista Hermosa afirman que en administraciones pasadas han pedido los permisos mediante oficios donde exponen el caso, pero han sido ignorados, en esta administración municipal han enviado dos documentos y cansados de no ser escuchados tomaron la calle como signo de protesta.

De no tener respuesta, los inconformes tomarán otras alternativas como cerrar la entrada principal a la ciudad de Ixtaczoquitlán, a la altura de los arcos de Escamela.

