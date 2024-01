Precio de la tortilla en Xalapa y Veracruz, estable al inicio del 2024

En Xalapa, el precio del kilogramo de tortillas se mantiene entre 18 y 20 pesos en establecimientos de la ciudad y en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río se vende entre los 25 y 28 pesos.

Encargados de tortillerías exponen que no tienen conocimiento de que vaya a aplicarse algún incremento en los siguientes días.

¿Aumentará el precio de la tortilla en Xalapa?

En la tortillería Doña Rafa, ubicada en la avenida Los Atletas, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, señalan que desconoce que vaya a darse un aumento a la tortilla, “regularmente en esta temporada se eleva, como consecuencia de la cuesta de enero, pero ahora seguramente por las elecciones no se moverá”, opinó Don Gilberto Albarrán.

Local ¿Regalarás un ramo de flores el 14 de febrero? Te contamos cuánto gastarás

Indica que ya llevan casi un año con el mismo precio, pero "mientras no incrementen el precio de la tonelada de harina seguramente será no se moverá nada, así que hasta este día no hay nada de eso”.

El costo de las tortillas depende del precio de la harina de maíz y este año permanece estable, así que no se justificaría un incremento a este alimento es básico para las familias.

En su tortillería, el precio del kilogramo seguirá en 20 pesos hasta que se acuerde otra situación, dijo.

En la tortillería ubicada en la calle Miguel Palacios, en la zona centro, el encargado señala que no se contempla un aumento en estos días. Ellos mantienen el kilo en 20 pesos desde hace casi un año. Indica que no hay avisos al respecto, así que mantendrán el costo todo el tiempo posible.

Encargados de tortillerías exponen que no tienen conocimiento de que vaya a aplicarse algún incremento en los siguientes días | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En 18 pesos se mantiene el precio del kilogramo en la tortillería del mercado Los Sauces y tampoco en ese negocio contemplan cambios en los siguientes días.

La encargada María Estrada Lagos dice que ella no sabe que se vaya a elevar el costo, el propietario del negocio mantiene el costo porque sería afectar a la clientela y por eso mantendrán el costo mientras sea posible.

¿Cómo es el precio de la tortilla en Veracruz?

Luego de que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador afirmó que este año no habrá aumento a las harinas, el presidente de la Unión de Molineros en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río Zenon Uscanga Jiménez descartó un posible incremento en el precio del kilo de las tortillas.

En entrevista aseguró que el kilo de tortillas se mantendrá entre los 25 a 28 pesos, según la zona o colonia y que no hay ninguna razón para hacer ajustes. “El presidente de la república hizo un pronunciamiento de que las harinas no van a subir en todo el 2024 y nosotros analizando las cosas no vemos ninguna razón para hacer ajustes en el precio de la tortilla”, expresó.

En 18 pesos se mantiene el precio del kilogramo en la tortillería del mercado Los Sauces | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Comentó que los tortilleros harán un esfuerzo para absorber los costos de otros insumos como el gas que ha variado sus precios desde que inició el año, pero están en la disposición para garantizar que el producto siga llegando a todos los hogares.

Recordó que durante el 2023 se registraron dos ajustes en el kilo de la tortilla debido a que los costos de la harina se dispararon; en algunos meses llegó a incrementarse hasta en un 23 por ciento alcanzando los 900 pesos el bulto.

Esto llevó a hacer ajustes en el precio del kilo de tortilla con un aumento de cuatro pesos en todo el año, ya que a principios de enero estaba entre los 22 a 24 pesos y al término del 2023 quedó en los 28 pesos como máximo para el público.

“Hay algunas excepciones donde se da el kilo a 29 pesos pero son muy pocas, pero que llegue a los 30 pesos no, la mayoría está en los 25 a 28 pesos y es el reporte que se me ofrece”, refirió.

Negocios de tortilla aseguran que tratarán de mantener los precios | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En zonas como el centro de la ciudad de Veracruz, el área de mercados el precio se encuentra entre los 25 a 27 pesos, mientras que en las colonias de la zona norte y el poniente su precio es de 28 pesos directo de las tortillerías.

Explicó que los que ofrecen el kilo a 28 pesos es porque pagan renta o llevan el producto hasta la puerta del hogar a través de repartidores que se desplazan en zonas donde no hay tortillerías.

Indicó que en la zona conurbada hay alrededor de 160 tortillerías y es el padrón que se ha mantenido en los últimos cinco años sin la apertura de más negocios.