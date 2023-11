¡No subirá! Precio del kilo de tortilla se mantendrá lo que resta del año

Un nuevo aumento a las tortillas está prácticamente descartado en lo que resta del año, debido a que bajó el costo de la harina de maíz por tonelada, exponen tortilleros de la ciudad.

De cobros de piso señalan que "gracias a Dios" no en la ciudad. Pese a que las tortillerías del país no son ajenas a las extorsiones y el cobro de derecho de piso, que afecta a cerca de 20 mil negocios del país se ven afectados por estos delitos que inciden en el precio de este alimento.

Local Inflación y mucha competencia; tiendas de abarrotes sufren bajas ventas

De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), de las más de 130 mil tortillerías que hay en el país, entre 14 y 15 por ciento padecen de extorsiones.

Gilberto Albarrán Arieta, de la tortillería Doña Rafa, ubicada en la avenida De Los Atletas, colonia Felipe Carrillo Puerto, explica que entre compañeros no se han dado casos de cobro de piso a tortilleros de esta capital. “Gracias a Dios no se han metido con nosotros que yo sepa, porque entre comerciantes se habla y hasta no hay nada de eso”.

Del costo de las tortillas, que en su caso trabaja con harina de maíz, no se contempla un alza a corto plazo dado que la tonelada de su insumo principal ha bajado en los últimos meses. “Así que no se justificaría un incremento a este alimento que es básico para las familias”.

El insumo principal ha bajado en los últimos meses | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En su tortillería, comenta que el kilogramo está en 20 pesos que es el promedio para quienes trabajan con harina de maíz.

Indicó que la tonelada de harina de maíz está en este momento en 17 mil 300 pesos, pero estaba más cara a principios de año cuando todo se elevó.

NO SE CONTEMPLAN AUMENTOS

Por su parte, Yadira Martínez Soto, de la tortillería La Principal, ubicada en la unidad habitacional Fovissste, expone que el costo de la tortilla no subirá en los próximos meses, porque bajó el costo de la harina del maíz y al ser su principal insumo, no hay ninguna razón para elevarla más. “Nosotros solo incrementamos cuando nos suben el costo del maíz, pero en este momento todo está tranquilo y hay suficiente abasto”.

Mencionan que no hay ninguna razón para elevarla más | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Cuestionada respecto a cobros de piso que haya sufrido o que conozca que afecte a otros comerciantes de este sector, dijo que no. “En Xalapa que sepa no ha ocurrido porque se sabría, sabemos que a otros comercios sí les pega ese tema, pero hasta dónde sé no hay casos de esa situación”.

De la tortillería Grano de Oro, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, su propietario Jorge Herrera González, comenta que en su caso no trabaja con harina de maíz, sino con maíz y que el bulto y tonelada le ha bajado en los últimos meses.

Nosotros usamos maíz y por ello podemos dar un precio más bajo, el kilogramo, está en 18 pesos en su establecimiento.

El kilogramo, está en 18 pesos en algunos establecimientos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Resalta la importancia de consumir tortillas de maíz y no de harina porque son sanas, “son nuestra tradición, la harina ya trae conservadores y por ese único motivo no deberían consumirse. Las familias las compran porque son más suaves, pero les digo que no son mejores que las de maíz nixtamalizado”.

De cobros de piso, resalta que no hay nada. En su caso nadie lo ha tratado de extorsionar y tampoco conoce casos entre sus compañeros de actividad.