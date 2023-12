¿Costos estables? Precio de la tortilla podría mantenerse hasta inicios de 2024

Veracruz, Ver.- En lo que resta del 2023 y durante los primeros meses del 2024 no se prevé un incremento en el precio de la tortilla, asegura Zenón Uscanga Jiménez, presidente de la Unión de Molineros de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río.

¿Cuáles son los precios de la tortilla?

Menciona que desde los últimos ocho meses el precio se ha mantenido sin alza ni bajas, oscilando entre los 26 y 28 pesos el kilogramo.

La diferencia entre unos y otros establecimientos se debe al tipo de masa que es utilizado, pues mientras algunos muelen su propio maíz para abaratar costos, otros utilizan harina de marcas comerciales.

Aunado a que hay que recordar que el precio de la tortilla está liberado, de acuerdo a la oferta y demanda, por lo que dependiendo de la ubicación y necesidad del establecimiento comercializan este producto.

El empresario tortillero refiere que gracias a que los precios se han estabilizado en algunos insumos como las refacciones, harina, el papel, el grafito, y el antiadherente, es que pueden mantenerlo.

Asegura que a menos que suceda algo extraordinario como los conflictos bélicos entre naciones, no habrá aumento en el precio de la tortilla en los próximos meses.

“Antes había inflación y aumento en los insumos, pero ahorita no hay previsto, al contrario, el gas ha bajado, los insumos también. Por lo tanto no prevemos alza ni ahora ni a inicios del próximo año a menos que exista una cosa extraordinaria, algún conflicto entre naciones ahí si pudiera ser, pero no creo. No vemos venir nada y vamos a mantener los precios por un buen tiempo”.

Desde los últimos ocho meses el precio se ha mantenido sin alza ni bajas | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En Veracruz y Boca del Río se calcula la existencia de unos 200 establecimientos que se dedican a la fabricación, venta y distribución de tortillas.