Alarmas para coches son una inversión a futuro, afirman

Instalar una alarma para evitar su robo puede llegar a costar entre mil 500 y 4 mil pesos. Estos dispositivos evitan casi en un 80 por ciento el hurto de automóviles, "pero los ladrones suelen tener conocimientos y habilidades para desactivarlos", explica Miguel Ángel Sánchez, del negocio Pioneer Center.

Colocar una alarma o seguro al automóvil es un asunto de vital importancia para los automovilistas, dado que les preocupa que les sea hurtado, por lo que algunos optan por invertir en comprar un dispositivo que lo asegure un poco más.

Don Miguel Ángel expone que los propietarios de autos no tan nuevos sí gastan en comprar tanto un bastón que inmovilice el volante o un seguro que impida que sin la llave se pueda encender el auto, “esto porque los ladrones están en todos lados y pueden perder no solo su transporte familiar, sino mucho dinero, porque muchos ya no recuperan su auto en caso de lo que se lo roben”.

Algunos ladrones suelen tener conocimientos de sistemas de alarma, explicaron | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Durante el año había tenido una buena actividad en la venta de los dispositivos de seguridad, “pero este mes se cayó a lo mejor porque las familias andan gastadas y me imagino que así seguirá el asunto hasta después del regreso a clases que es cuando se hacen gastos fuertes”.

Indica que colocar una alarma le puede llevar medio día o un poco menos, depende del auto y del trabajo, “pero si hay que trabajar varias horas en ese proceso”.

Si se calcula el costo de una alarma con lo que se pierde en caso de robo, “pues sale muchísimo más económico pagar en este mecanismo que enfrentar un problema de ese tipo”.

Se puede asegurar el automóvil desde mil 500 hasta 3 o 4 mil pesos, el costo depende del auto y marca, “pero la verdad es que no traen autos nuevos o de años recientes, “porque estos traen ya los aparatos de seguridad, pero aun así se los roban”.

La alarma no impide al 100 por ciento un robo, lo que hace es que impide que lo puedan arrancar de forma rápida, “porque se bloquea el motor a menos que tengan la llave o el control de encendido”.

Lo que sí es que asegura en un 80 o 90 por ciento que no lo arranquen, “pero hasta los carros nuevos con aparatos de alta tecnología se roban, pues imagínese que nada es seguro al cien por ciento, porque los ladrones están al día”.

En su caso también se dedica a instalar sistemas de audio, como son estéreos y bocinas, “porque a muchos les gusta escuchar música mientras maneja”.

En este caso, comenta que hay aparatos de distintos precios y calidades, los de mejor sonido y marca son más caros y pueden superar los 4 mil pesos, “pero también hay sencillos de mil 500 pesos ya incluidas dos bocinas”.

Su negocio ya tiene muchos años en la avenida Ruiz Cortines y tiene su clientela, “pero si sufre uno y se preocupa cuando como ahora no llegan a comprar sus dispositivos”, concluyó.

¿Protegerse es un gasto o una inversión?

Por su parte, Jesús Álvarez, quien compró y le instalaron un sistema de alarmas en su auto, comenta que él tuvo que hacer este gasto porque van dos veces que le abren el auto y le roban el estéreo y algunos objetos personales.

Comenta que si tuve que invertir casi 3 mil pesos, pero más le costó lo que le robaron lo que tenía en el vehículo, “pues ya me convencí de que era lo mejor, le pusieron en el negocio una alarma para que suene cuando intenten abrir puertas y cajuela sin la llave, espero ya no sufrir o que al final se lleven el auto y le salga más caro porque ya es difícil recuperarlo”.

En su caso, explica que sufre por este tema de que le han abierto su auto, porque tiene que dejarlo en la calle y aunque es frente a donde vive, “pues a los ladrones no les importa nada, solo buscan llevarse lo que no es suyo, así que espero que al menos suene la alarma e impida que se roben otras vez el estéreo”.

¿Cómo son los sistemas de alarma?

Leonardo Páez, del negocio Top Car Xalapa, dedicado a la venta de refacciones y alarmas para autos, explica que son muchos los automovilistas que compran los mejores mecanismos de seguridad para evitar los hurtos.

En su establecimiento, comenta que tienen muchos años instalando estos equipos que cada día son más sofisticados para evitar el robo del vehículo.

Hay distintos dispositivos, varían por marca y costo, pero los que ellos colocan son muy seguros porque sus clientes son personas que carecen de garaje y deben dejar el carro en la calle “y eso es mayor riesgo”.

Los aparatos vienen equipados con controles remotos, tienen cortacorriente, que es lo que impide que se pueda arrancar el motor, se bloquea en cuanto suena la alarma.

Agrega que también adaptan seguros eléctricos en las puertas y sensores de golpe, que se activa la alarma cuando le pegan al carro al estar estacionado o en movimiento.

Comenta que los costos son de acuerdo al auto, los más compactos pueden salir en 2 mil pesos, lo que es un costo no alto, “porque si impide que se lleven el auto paga su precio y evita dolores de cabeza a los dueños”.

Para carros más grandes, puede llegar a costar un poco más de 3 mil 500 pesos. Pero depende de las condiciones de los vehículos.

En su caso, expone que la contratación de alarmas está estable desde hace dos años, “anteriormente había mayor inseguridad y se notaba en la venta de alarmas”.

¿Cuáles son los precios de los productos?

En esta ciudad, el establecimiento City Cars Auto estéreos, con varias sucursales, también ofrecen el servicio de instalación de alarmas para autos; aquí tienen promociones así que pueden hallar un aparatos con dos controles y una garantía de dos años por mil 700 pesos.

Este dispositivo cuenta con dos seguros electrónicos para las puertas y cajuela de regalo, cuenta con cortacorriente, sensor de impacto y apertura. La instalación es gratis.

Para quienes requieren mayor seguridad para su automóvil cuenta con una alarma Viper para auto compacto a un costo de 3 mil 300 pesos, pero que es de mayor calidad.

En este caso también incluye controles en las puertas y cajuela, cortacorriente, sensores de impacto y apertura, que sueña en caso de que intenten abrirlo.

En este caso cuenta con una garantía de por vida para el módulo. Este, explican en el negocio, es una alarma que ofrece y una mayor seguridad para los propietarios del auto porque cuenta con un mecanismo mucho de alta calidad para evitar el futuro hurto del carro.