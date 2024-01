Presume gobernador de Veracruz austeridad personal; asegura que no es “transa”

Xalapa, Ver.- En tiempos electorales el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez dice que está garantizada la libertad de expresión, a sabiendas de que le harán distintos señalamientos, pero sostiene que es una persona honesta, no “transa” ni corrupta.

A diferencia de gobernadores pasados, declaró que no se ha enriquecido ni ha endeudado más al Estado; hizo además un recuento de sus bienes y se refirió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como uno de los cinco mejores presidentes que ha tenido México.

Te puede interesar: Desaparición de 4 personas en Mendoza sí tiene relación con el “Bukanas”: Gobernador

¿Veracruz tiene finanzas sanas?

En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, expone que no ha endeudado al estado, que Veracruz tiene mejores finanzas y que él no ha pedido créditos simples.

Posterior a su visita al municipio de Río Blanco, donde hubo cuestionamientos sobre la “unidad en Morena”, dijo desconocer a qué se referían y aseguró que él no está impulsando a nadie.

Local Anuncia gobernador reforzamiento de seguridad en corredor Río Blanco-Camerino Z. Mendoza

“El partido del que provengo propuso a la coordinadora estatal del movimiento. He sido respetuoso de las decisiones del presidente del partido estatal sobre los acuerdos con la coordinadora. No estoy impulsando a nadie. Hay libertad”, subraya.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

Al ahondar en los señalamientos que precandidatos a la gubernatura de Veracruz pudieran hacer, manifestó que jamás lo podrán acusar de corrupto.

Te puede interesar: AMLO presentará iniciativa para mejorar condiciones salariales de trabajadores

“Yo no soy ‘transa’, no me corrompo. Son tres años como diputado más los de gobernador y no gozo de avión privado, ni yate, ni mansión”, declara para luego asegurar que solo tiene dos terrenos en Banderilla.

En cuanto a vehículos, dos camionetas, una de las cuales dará de baja por un incidente: “Adquiriré otra de uso, una Ford 2022. Y eso es lo que tengo y así concluiré mi sexenio, imagínense la enorme deferencia con los cuatros gobernadores anteriores, millonarios en exceso que no se explica cómo llegaron a ese nivel si no es porque "transaron lana”.

Llamó a no olvidar que los exgobernadores de Veracruz Miguel Alemán Velasco, cuando estaba por terminan su último año de gobierno, pidió 3 mil 500 millones de pesos (mdp); Fidel Herrera Beltrán, 11 mil mdp, y Javier Duarte e Ochoa, casi 40 mil mdp, en créditos a largo plazo.

Al referirse a Miguel Ángel Yunes Linares, apunta que además de terminar muy rico, no hizo nada por un cambio con la llegada de su gobierno.

“Pura faramalla mediática. Y para subsanar déficit de cada fin de año, Yunes pidió casi 4 mil 500 mdp y el último año 2 mil 5mdp de un crédito simple”, señala.