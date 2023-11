Mayor presupuesto beneficiaría gestión de actividades: investigadores UV

Asignar un mayor presupuesto a la Universidad Veracruzana (UV) garantizaría y aumentaría las investigaciones, las tareas de análisis y la promoción de actividades, consideraron investigadores de la máxima casa de estudios.

En entrevista, José Othón Flores y Estela Casados, destacaron la importancia que tiene para las áreas académicas, de investigación, análisis de datos y generación de información contar con recursos que les permitan aumentar el trabajo que se lleva a cabo al interior de la Universidad.

Aunque mencionaron que el tema de presupuesto no es concerniente a las áreas de investigación, afirmaron que sí se requieren mayores recursos para evitar que existan limitantes en las áreas de investigación.

José Othón Flores, coordinador universitario de Observatorios, refirió que la Universidad brinda a la sociedad múltiples servicios, por lo que requiere tener ingresos suficientes para su desarrollo.

“Los observatorios es mucha voluntad de los académicos, quienes trabajan muy bien con lo que se tiene. Contamos con un presupuesto pequeño con el que logramos acciones, estamos haciendo un muy buen trabajo, pero, claro, nos falta, las autoridades han sabido por qué pedir este presupuesto”, dijo.

Añade que se tiene que hacer visible el trabajo que se realiza desde las diferentes áreas de investigación

Destacó que se tiene que hacer visible el trabajo que se realiza desde las diferentes áreas de investigación de la máxima casa de estudios.

“Se debe mirar todo lo que damos, la Universidad es altamente explotable por la sociedad, es una entidad útil a la sociedad si se tienen los recursos suficientes en todos los sentidos, toda la investigación, toda la difusión del conocimiento, las actividades artísticas y culturales, todo lo que hace la universidad tiene una repercusión social importante, además de que es parte fundamental del desarrollo del estado porque trabajamos para la sociedad”, opinó.

Comentó que si se limita a los investigadores cabe la posibilidad de no tener un desarrollo claro y oportuno, “los investigadores han tenido presupuestos anuales, eso les limita a quienes quieren desarrollar un proyecto a largo plazo, si se quiere, por ejemplo, preparar una vacuna para el Covid tendríamos que trabajar seis o siete años seguidos y contar con ese presupuesto, pero no se puede porque hay que pedir cada año y tenemos que estar esperando que nos aprueben”.

CON ATADURA DE PRESUPUESTO NO SE PUEDE LOGRAR TODO

Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres, destacó que muchas de las actividades que se realizan en la Universidad pretenden tener un impacto no sólo en la comunidad académica o científica, sino también en la sociedad en su conjunto.

“Muchas de esas actividades, incluidas las de los observatorios, las hacemos con la infraestructura existente y esa es nuestra potencia, pero también nuestra limitante, en el sentido de que si anualmente disponemos de un techo financiero que no se mueve, no crece y de una infraestructura económica material y humana que no tiene oportunidad de expandirse para hacer el trabajo que ya se hace, eso nos estará condenando a la sobreexplotación que la misma comunidad académica hace para dar un servicio de difusión y conocimiento”, comentó.

Puntualiza que no se puede lograr todo con la voluntad de hacer una devolución de conocimiento

Puntualizó que sí se está con una “atadura” en relación con el presupuesto, ya que no se puede lograr todo con la voluntad de hacer una devolución de conocimiento.

“Es válida (la exigencia de la Universidad), en tanto que es legal, independientemente de la opinión de una persona en particular o de una autoridad se debe llevar a cabo”, manifestó.