Prevén “golpe de agua” en ríos, podrían registrar afectaciones en Álamo y Tuxpan

El paso del huracán Grace por Puebla e Hidalgo podría generar la crecida de los ríos Pantepec y Tuxpan podrían desbordarse, afectando los municipios de Álamo y Tuxpan, respectivamente.

La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, dio a conocer que el municipio de Pantepec, en Puebla, está inundado, por lo que se prevé un “golpe de agua” que provoque el desbordamiento del río Pantepec.

Te puede interesar: Por huracán Grace más de 431 mil usuarios se quedaron sin luz en Veracruz: CFE

“El municipio de Pantepec encuentra inundado por lluvias, la noticia nos hizo preocuparnos por el estado que guarda Álamo y sus localidades, sabemos que el río Pantepec el sábado produjo una inundación, por lo que esperamos que de un momento a otro vuelva a incrementarse”, dijo.

Local Más de 2 mil xalapeños tuvieron pérdidas en bienes

Manifestó que se prevé el registro de un segundo golpe de agua, por lo que se pide a la población que no bajen los objetos de valor que hayan resguardado durante la primera inundación y acudan a refugios.

“Si cualquier elemento de cualquier autoridad le pide que por favor salga de su vivienda, que no lo piensen, que aprendamos de las experiencias. Les pedimos por favor a todas las comunidades y cabecera que ya tuvieron algún incremente que no se confíen, que no bajen sus cosas y por favor acudan al refugio temporal”, expuso.

Tras las intensas lluvias en la región serrana de Puebla e Hidalgo, el río Pantepec se desbordó a su paso por Álamo, donde provocó algunas afectaciones.

Ante ello, un golpe de agua amenaza a Tuxpan en la zona donde el río avanza antes de desembocar en el mar.

Al respecto, el alcalde de dicho municipio, Juan Antonio Aguilar Mancha, pidió a la población que vive cerca o tiene negocios en los límites del río Tuxpan tomar precauciones, pues el riesgo de desbordamiento es latente.

Aumento ríos Álamo/ Foto: Cortesía | FB Álamo Temapache 2018-2021

“A toda la población que vive cercana o tiene negocios al río Tuxpan, les pedimos tomen sus precauciones, ya que está subiendo muy rápido y hay riesgo de desbordamiento, hay que mantener la calma, pero sí estar muy atentos a cualquier situación de riesgo, se deben seguir las recomendaciones de Protección Civil, estaremos muy pendientes a su evolución”, expuso.

Además, el ayuntamiento a su cargo emitió el siguiente mensaje: Se deben tomar todas las medidas posibles de precaución para salvaguardar su integridad y bienes materiales, para quienes habitan en las márgenes del río Pantepec, y que también se puedan ver afectados por cuerpos de agua de respuesta rápida que conectan con el río, como arroyos, esteros y zonas de rápida afectación.