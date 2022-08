Gobernador se está adelantando a su sucesión: PRI

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín afirmó que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, está adelantando su sucesión cuando plantea que en su partido no hay tapados.

En conferencia de prensa, donde anunció el inicio del proceso de afiliación al tricolor, consideró que la modificación a la Constitución local tiene dedicatoria, dado que desde la bancada tricolor se planteó establecer un artículo transitorio para que la reforma cobrara vigencia en el 2030, desde la bancada de Morena se rechazó dicho planteamiento.

“La realidad es que hemos dicho en todos los tonos, esta reforma tiene dos connotaciones el jurídico y el político, lo que nos mueve es que convocan a la sesión de la comisión en domingo a mediodía y la sesión extraordinaria de manera abrupta”, expuso.

En Veracruz no hay tapados, todos los secretarios de despacho andan en campaña: PRI

En su opinión, es evidente que en Veracruz no hay tapados, pues todos los secretarios de despacho andan en campaña permanente.

Incluso, observó, que aún faltan dos años y medio para que se termine el periodo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y no se respeta su investidura, algo que no ocurría en el PRI.

“En las reglas no escritas del partido se respetaba la figura del gobernador, y ahora ya dicen a quien se tiene que apoyar. Se está adelantando la sucesión”, comentó.

Dejó en claro que el rechazo del PRI a la reforma no tiene que ver con la idea de impulsar a una mujer a la gubernatura; sino con la forma en la que se hicieron las cosas para imponer a una potencial candidata.





“Nosotros no estamos en contra de que una mujer sea postulada a la gubernatura, al contrario, consideramos que una mujer puede gobernar de forma correcta en el estado, lo que sí rechazamos son las formas en que se llevó a cabo todo el proceso”, expuso.

En ese sentido, manifestó que los presidentes municipales emanados del PRI deberán analizar el sentido del voto que darán a la modificación a la Constitución que se aprobó el pasado martes.

Recordó que el Consejo Político Estatal del PRI mandató a los diputados locales votar en contra, lo cual aplicaría también para los alcaldes priistas.

Reconoció que algunos de los alcaldes no tienen intención de votar la reforma constitucional, mientras que otros la analizan con sus cabildos.

He recibido llamadas de gran parte de ellos, unos no tienen la intención de votarla, otros están tratando de hacer el análisis con sus Cabildos, vamos a esperar a tener un panorama general con todos ellos, la determinación que ha tomado el Consejo Político Estatal obviamente también aplicaría para el caso de los presidentes municipales.

¿Cuántos municipios gobierna Morena?

Destacó que actualmente Morena gobierna en 106 municipios, por lo que pueden aprobar la reforma constitucional sin necesidad de que la decisión que adopten los alcaldes de la alianza opositora.

“Los tiempos del PRI no son los tiempos del gobierno, los presidentes municipales no tienen prisa en aprobar la reforma constitucional, lo creo que es importante recalcar es que buscaremos el consenso con nuestros presidentes municipales para efecto de que la resolución que tomen sea mayormente apegada a lo que determinó el Consejo Político, el plazo que se les notificó es de 30 días más o menos, nosotros no tenemos una prisa específica en aprobar o no esta reforma”, agregó.