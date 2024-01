En la entidad se usa el aparato de gobierno para poner barreras: José Yunes

Naolinco , Ver .- El Precandidato a la gubernatura por la coalición “Con Fuerza y Corazón por Veracruz”, que integra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Francisco Yunes Zorrilla, se reunió este domingo en Naolinco y Misantla, con militantes y simpatizantes de la coalición.

En Naolinco, el legislador con licencia, presumió la fuerza que está teniendo la pre candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez en Veracruz que hasta el gobierno del Estado está haciendo todo por ponerle trabas a la panista en sus giras por la entidad.

Local Por el mal gobierno, la gente castigará a Morena: José Yunes

¿Por qué dijo José Yunes que se ponen barreras en Veracruz?

Dijo que una muestra de ello fue la reciente visita que hizo Xóchitl Gálvez, al puerto de Veracruz ayer sábado, dónde varios de los simpatizantes de la coalición fueron interceptados por elementos de Tránsito del Estado, para impedir que llegaran a los festejos de la conmemoración Agraria, dónde la precandidata estaría presente.

Aseguró que esto es una muestra del miedo que tienen “los de enfrente” a la organización que está despertando en los ciudadanos que están cansados del pésimo gobierno que hay en la entidad y que saben que merecen más.

“Xóchitl Gálvez quien va a ser la próxima presidenta de México con su apoyo y su trabajo. No saben la simpatía que despierta la confianza que genera y no saben el miedo que a los enfrente le significa. Muchos amigos llegaron a las tres de la tarde ¿saben por qué? porque que tránsito del Estado, los paró y los interrogó, porque no querían que llegaran a ver a su precandidata”.

Se reunió este domingo en Naolinco y Misantla, con militantes y simpatizantes de la coalición | Foto: Cortesía | Comunicación Social Pepe Yunes

Pepe Yunes dijo que los que intentan seguir engañando a los ciudadanos están usando todo el aparato de gobierno para perpetuarse en el poder, pero, los verdaderos veracruzanos no lo van a permitir, van a defender a sus familias porque saben que merecen más.

“Pueden poner todas las barreras del tamaño que quieran. Cuando la voluntad de los veracruzanos se hace presente es incontenible, no hay forma de detenerlo como no vamos a detener el triunfo que tendremos con su trabajo y su voluntad. Esta elección la vamos a ganar el PRD el PAN el PRI para Veracruz con los ciudadanos y la sociedad civil con la gente que trabaja y que se siente orgullosa de vivir en esta tierra”.

Al reunirse con militantes de los tres partidos que lo arropan, los ciudadanos le expresaron los graves problemas de inseguridad que padecen.

Este domingo, el precandidato continuó con actividades en Misantla donde seguirá escuchando a los ciudadanos y tomando en cuenta sus demandas para integrarlas a su plataforma que será presentada cuando los tiempos electorales lo permitan.