Jóvenes xalapeños no se interesan por la política; dicen saber poco o nada

Jóvenes de entre 18 y 24 años consultados en Xalapa coinciden en que si la credencial de elector no fuera el documento más solicitado como identificación oficial, no la tramitarían porque su interés por la política es mínimo.

En el caso de quienes están por egresar del bachillerato, exponen que ya hicieron su trámite y sí planean votar pero como un hecho histórico para sus redes sociales –“para el Insta”–.

Local

“Recogí mi INE la semana pasada. No sé por qué pero sí estoy contenta, más que nada porque te da estatus, ya estás grande… Y sí votaré para subirlo a mis redes y así”, expresa Indira Jezabel Martínez.

Interrogados sobre cuál es en general su percepción sobre las personas que incursionan en la política, la respuesta más frecuente fue que son quienes “buscan el poder para enriquecerse”.

“Pienso que son siempre los mismos. Solo lo hacen por tener el poder y hacerse ricos gracias al pueblo”, declara Luis Enrique Melgarejo Ortiz, quien afirma que no votará.

Su percepción sobre personas que incursionan en la política es que sólo buscan poder para enriquecerse | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Sus opiniones sobre el tema, dicen algunos de ellos, se basan principalmente en lo escuchado por sus familiares, pues no es un tema del que hablen en su círculo de amistades.

“No, no hablamos de eso, bueno, al menos con mis compas no. A ninguno nos interesa. A mis papás sí les gusta y ahí más o menos escucho pero no pongo mucha atención”, dice María Fernanda Peláez.

De 17 hombres y mujeres entrevistados que recién tienen su credencial de elector, dicen que les entusiasma saber que podrán votar en los próximos comicios de 2024 pero aclaran que solo por curiosidad, para ver cómo funciona.

Dicen que les entusiasma saber que podrán votar, pero aclaran que solo por curiosidad | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Sobre qué saben del Proceso Electoral 2023-2024, estudiantes de preparatoria dicen saber “poco” o “nada”.

Humanidades

De semestres avanzados de licenciaturas del área de Humanidades y de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, 15 jóvenes comparten que a ellos los han buscado representantes de partidos políticos para invitarlos a ser encuestadores o integrarse a frentes de apoyo.

A la pregunta de ¿qué les interesa del tema político y electoral?, la mayoría menciona que no les interesa o no tienen confianza en las personas dedicadas a la política.

Piden ser escuchados pues manifiestan sentirse desplazados | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Pese a ello, sí piden ser escuchados pues manifiestan sentirse desplazados. Una de las principales dudas que nombran es ¿cómo se solucionará la inseguridad?

“Desde Humanidades hemos planteado muchas necesidades no exclusivas del ámbito universitario, son de todas, todos y todes, como el acceso a una vida libre de violencia, a lugares seguros…”, manifiesta Daniela Torres.

Otros temas que les parecen fundamentales son cómo avanzar para garantizar los derechos humanos, cómo avanzar en los derechos de la diversidad sexual y de género y qué se hará para frenar los feminicidios.

La mayoría menciona que no les interesa o no tienen confianza en las personas dedicadas a la política | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Los temas ambientales, la generación de empleos, las becas para licenciaturas y posgrados, el acceso a la universidad pública son otras de las inquietudes expresadas.

“Mis compañeros y yo sí hemos hablado del olvido en el que nos tienen a los jóvenes. No es apatía a la política, es hartazgo, es asco, es malestar…”, manifiesta el universitario Carlos Giovanni Cruz.

Aunque hasta el momento no hay nada planeado, desde áreas como el Derecho, la Sociología, Filosofía y Antropología Social e Histórica no descartan la realización de próximos foros, debates y mesas de reflexión sobre temas como la democracia e importancia de la participación ciudadana de cara al 2 de junio de 2024.