Protección Civil de Xalapa realiza operativo en la zona de El Árbol para el retiro de pirotecnia

La dirección de Protección Civil de Xalapa realizó un operativo sobre la calle Constitución para exhortar a los comerciantes a dejar de vender pirotecnia, donde el director Luis Sardiña Salgado les advirtió que de continuar incumpliendo el reglamento municipal que la prohíbe, procederán al decomiso.

Amagó con que la próxima vez que los detecten, acudirán con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para retirarlos y que los operativos serán intensificados junto con la dirección de Seguridad Ciudadana, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública.

"Hemos hecho algunos operativos, hemos hecho algunos recorridos, tuvimos reuniones con el director de Desarrollo Económico y algunas organizaciones y sindicatos en torno a todos los comerciantes y quedaron que se iba a respetar", dijo en entrevista previa.

Sin embargo, reconoció que en ocasiones se colocan a horas donde no los pueden encontrar, lo que no ha hecho que dejen de implementar las inspecciones.

"Estamos permanentemente revisando y checando, si nosotros los encontramos desde luego que habrá las sanciones correspondiente y desde luego que de alguna manera será recogida toda la mercancía que tengan. La semana pasada salieron corriendo y no pudimos agarrar a nadie; sin embargo, se les pide, se les suplica de la manera más atenta y respetuosa que por favor no la deben vender".

Advirtió que los operativos van a continuar por las celebraciones de fin de año en que las familias acostumbran a realizar sus "viejos" y llenarlos de cuetes para después quemarlos.

"Vemos que es un poco difícil, nuestra población no entiende desafortunadamente, pero cuando viene la desgracia dicen 'gobierno tiene la culpa', pero no, gobierno no tiene la culpa, creo que hemos sido muy claro, muy estrictos y decentes, de operar de manera gentil y generosa, pero si no entienden vamos a operar de manera severa y drástica", abundó.