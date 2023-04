Protestan en Plaza Lerdo para denunciar detención arbitraria en Papantla

Familiares y amigos de Trinidad Juárez González se manifestaron en la plaza Lerdo este lunes para denunciar que fue detenido sin contar con una orden de aprehensión e hicieron un llamado al gobierno del estado para que se haga justicia dado que, aseguran, se le acusa de un delito que no cometió.

Su esposa, Lucero Canales Villalba, recordó que fue detenido el pasado 18 de abril en Papantla y trasladado a Xalapa por el presunto delito de extorsión, pero afirmó que es inocente y que incluso ha generado muchos empleos en el campo.

“Estamos aquí porque no sabemos el por qué detuvieron a mi esposo, lo sacaron de mi local de ropa, sin presentar orden de aprehensión o una orden de cateo, se metieron a mi negocio. Me molesta mucho esta situación porque no presentan ningún documento y se lo llevan y hasta ahorita no sabemos el por qué lo están acusando. Tuve que seguir a las personas que se lo llevaron para que me mostraran un documento”.

Acompañada por otros habitantes desde la comunidad de Arroyo del Arco en Papantla, de donde son originarios, acusó que se trató de una detención arbitraria y demandó a las autoridades del Gobierno del estado que se haga justicia.

“Hasta ahorita nos han dicho que lo están acusando por el delito de extorsión, por un delito que no ha cometido. Toda esta gente trabaja en lo mismo que él, en el campo. Me da mucha tristeza y coraje todo lo que están haciendo la verdad”.

Además, cuestionó el hecho de que se trajeran a su esposo directamente a Xalapa pues dijo que la carpeta de investigación está incompleta, “no se han hecho las investigaciones, ellos lo detuvieron por detenerlo, no presentaron orden de aprehensión ni ningún documento”.

Canales Villalba demandó que las autoridades investiguen el caso a fondo pues insistió en que su esposo es inocente.

“Pido que se haga justicia y que se investigue bien porque él es inocente de todos los cargos que se le acusan, me indigna que no se haga una investigación clara, porque es lo que tiene que hacer el gobierno, investigar y no cometer este tipo de injusticias porque él genera mucho empleos para la gente del campo y no sé por qué lo acusan”.