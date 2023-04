“Quieren sacar raja política”: Gómez Cazarín sobre protestas de taxistas

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín consideró que “hay quienes buscan sacar raja política” y que no piensan en el beneficio del pueblo tras las manifestaciones de los taxistas en la entidad.

“Hay quienes quieren sacar raja política de estas situaciones, no piensan en el bienestar del pueblo, yo te puedo asegurar que el Gobernador está pensando en ambas partes y lo mismo hacemos en el Congreso del Estado”.

A su decir, son normales las manifestaciones de cara a los tiempos electorales que “pueden generar votos a favor y pueden generar votos en contra”, pero donde es necesario el diálogo.

¿Qué opina Juan Javier Gómez Cazarín sobre la revista vehicular?

“Así como ellos se manifiestan que su vehículo se mantiene en buen estado, también los pasajeros se manifiestan que no están en tan buen estado, que contaminan, que los interiores no son cómodos para ellos, son temas que hay que analizar y hay que trabajar con ellos”.

Dijo entender que tras la pandemia, fue muy difícil para el gremio del transporte sobrevivir y ahora cumplir con la revista vehicular; sin embargo, dijo que será necesario realizar mesas de trabajo y analizar un posible ajuste a las tarifas pues no se busca afectar a la ciudadanía.

“Yo he tenido reuniones con varios grupos de todo el estado por este tipo de acción, situaciones en las que ellos también se manifiestan, por ejemplo, que ellos no aceptan la modernización de los vehículos, hay vehículos que están dando servicio desde el 2010, que ya para el pasajero no es muy cómodo viajar en un automóvil de 13 años”, dijo.

Por ello, apuntó que están dispuestos a dialogar y seguir trabajando con el gremio de taxistas, "estamos dispuestos a dialogar y a seguir tratando con ellos".