Protestan por abusos en acuerdos sindicales en el ISSSTE

Veracruz, Ver.- Personal médico del Hospital Regional ubicado en la ciudad de Veracruz, perteneciente al Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se manifestaron la tarde de este miércoles 4 de enero.

Los inconformes bloquearon por varios minutos el carril norte a sur de la avenida Salvador Díaz Mirón, frente a dicho nosocomio, como parte de una protesta convocada a nivel nacional por la dirigencia del sindicato del ISSSTE

La manifestación fue organiza como parte de un reclamo nacional por la supuesta violación de diversos acuerdos que existen entre el instituto y el sindicado, desde el año de 1970, afectando a los trabajadores que prestan servicio a los derechohabientes.

Cabe mencionar que la protesta que fue convocada a nivel nacional en diversas clínicas del instituto por el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE se debe principalmente a la implementación de un sistema biométrico para que el personal médico registre sus asistencias, el cual desde hace cinco décadas se realiza a través de una firma en un reloj checador.

A nivel nacional, la dirigencia sindical se pronunció al respecto asegurando que se podría aceptar la implementación del nuevo registro digital de asistencia, a cambio de implementar otros beneficios laborales a los empleados.

En el caso de Veracruz, la protesta duró unos minutos pero al registrarse en los horarios de salida del empleo de oficinistas y en una de las vías principales de tránsito del transporte público, causó un intenso congestionamiento vial.

Del mismo modo, el personal afirma que no hubo afectaciones en los servicios que se prestan en el Hospital Regional, ya que se reincorporaron a sus puestos de trabajo luego de la manifestación que no se excedió más de una hora, además de que no se suspendieron servicios de urgencias.