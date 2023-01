Ayuntamientos aún adeudan pago de aguinaldos a trabajadores; ¿en Xalapa se entregó?

Además de Sayula de Alemán, los trabajadores de San Juan Evangelista hicieron pública la falta de pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Aunque se mencionó que en el ayuntamiento de Xalapa también se debían los aguinaldos, desde el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa se rechazó este hecho.



Este viernes los trabajadores de confianza y sindicalizados de Sayula de Alemán iniciaron paro de brazos caídos ante la falta de pago de tres quincenas y el aguinaldo y ante el temor de que no se les pague la quincena que está corriendo.

Con dicho paro de brazos caídos se afectaron todos los servicios, entre ellos el Registro Civil, la recolección de basura, el traslado de enfermos y las actividades el DIF municipal. "No se labora por falta de pago" y "fuera de servicio por falta de pago" son los mensajes con los que los trabajadores dieron a conocer a la población que no prestarán sus servicios.



Se trata de 86 trabadores sindicalizados y 24 de confianza, quienes se han visto afectados por las diferentes irregularidades que se registran en la administración municipal.

Los trabajadores advirtieron que no regresarán a sus actividades hasta que reciban los pagos correspondientes, incluido el aguinaldo que debieron recibir como plazo máximo el pasado 20 de diciembre. El pasado martes integrantes del Cabildo de mencionado ayuntamiento acudieron al Congreso local a solicitar la desaparición de poderes, bajo el argumento de ingobernabilidad e inoperatividad.



Ese día los ediles dieron a conocer que los trabajadores no habían recibido el pago de su salario correspondiente a tres quincenas, además de que estaba pendiente el aguinaldo.



Explicaron que la falta de pago se debe a que las cuentas del ayuntamiento de encuentran congeladas porque la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas presuntamente intentó hacer un cambio y registrar a una persona externa a la administración municipal como tesorera; sin embargo, no presentó toda la documentación correspondiente.



Detallaron que para realizar el cambio de tesorera en la institución bancaria se debe presentar un acta firmada y aprobada por el Cabildo, documento que no tiene la alcaldesa.



Aunque sí se nombró a una nueva persona como titular de la tesorería, luego de que el extesorero fuera requerido por las autoridades, esta no cuenta con el aval de la alcaldesa y, por ende, tampoco se tiene el documento que se debe presentar en la institución bancaria para hacer uso de los recursos.



Los ediles mencionaron que ante dicha situación los recursos se encuentran congelados, pues ninguna persona está debidamente autorizada para hacer uso de los mismos, por lo cual los trabajadores son los más afectados.



Ante ello, pidieron a las autoridades actuar de manera inmediata para resolver el conflicto y lograr que los empleados reciban el pago por el trabajo que han desarrollado.



Mientras que la semana pasada los empleados del ayuntamiento de San Juan Evangelista reportaron que no habían recibido el pago del aguinaldo, última prestación del año. Los trabajadores reportaron que la falta de pago se debe a las irregularidades y falta de acuerdos entre los integrantes del Cabildo.

¿Por qué todo está "paralizado" en Sayula de Alemán?



De acuerdo al regidor segundo de Sayula de Alemán, Abimael Merino de los Santos, existe una parálisis completa del ayuntamiento, ya que al estar congeladas las cuentas no se tienen recursos para cumplir con los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Indicó que, además de la falta de pago para los trabajadores, no se cuenta con los materiales necesarios para poder realizar las actividades básicas del ayuntamiento.



“Los trabajadores no tienen materiales de papelería, no cuentan con los recursos para poder hacer sus labores, las personas que limpian no tienen lo básico y a los de la basura también les faltan recursos, nadie cuenta con lo básico para ello”, expresó.



Manifestó que a pesar de la situación no se ha logrado establecer un acuerdo con la alcaldesa, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades. “Los trabajadores dicen que ya se cansaron de esperar, que les da una fecha y no la cumple, después les da otra y tampoco, que han tenido paciencia, pero los trabajadores necesitan sus pagos”, expresó.

¿Pagaron los aguilandos a trabajadores del Ayuntamiento de Xalapa?



De acuerdo con Rolando Ortega Salazar, titular del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, la administración municipal cumplió con todos los pagos durante el mes de diciembre.



“Los pagos se cumplieron, estamos hablando del aguinaldo, de las prestaciones, el fondo de ahorro, con el alcalde hay una buena relación, se logró una buena alianza”, expuso.



Destacó que las peticiones que han hecho los trabajadores se han ido cumpliendo conforme a los plazos establecidos en la ley y en el contrato de trabajo colectivo.