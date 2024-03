"Gerry" se defiende de acusaciones; asegura ser un padre responsable

Veracruz, Ver.- Tras ser exhibido en redes sociales como un padre irresponsable y violento, Gerardo de Jesús Espinoza Núñez mejor conocido como “Gerry” refutó las acusaciones asegurando que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por su expareja y que está afectando su carrera artística de más de 25 años con la cancelación de contratos luego del escándalo.

¿Qué dijo "Gerry" sobre las acusaciones?

En rueda de prensa el cantante, que se hizo famoso en la década del 2000, dio contestación a los señalamientos que su propia hija ha hecho a través de las redes sociales en los últimos días y mostró documentos para comprobar que ha cumplido con los gastos de alimentación, educación y servicios de la joven que está por cumplir 18 años.

Explicó que desde hace ocho meses inició un proceso de divorcio donde ofreció un convenio, pero su expareja pedía tres veces más de la cantidad ofrecida y esto ha generado todo el problema.

Local Los Aguas Aguas oficializan salida de su vocalista tras señalamientos por presuntas violencias

Aseguró que las publicaciones que se hicieron fueron con alevosía y ventaja porque se dieron justamente en el 8M buscando la atención de los colectivos feministas.

“Este post fue con toda alevosía y ventaja puesto que lo tenían planeado y se hace en el 8M aprovechando que las mujeres y todos los colectivos que atacan a los hombres lo iban a replicar sin ninguna investigación, simplemente por ser mujer lo iban a replicar y así sucedió, a lo cual me he visto en amenazas de muerte en mi Facebook, todos los días recibo amenazas de muerte de gente que dice que me va a golpear, atacaron a los bares donde yo trabajo diciendo que si me daban trabajo iban a ir a pararse afuera, lo cual es algo totalmente irrisorio, ellas piden dinero pero me están tirando mi fuente de trabajo”, expuso.

Dijo que, sin ninguna investigación, personas se han solidarizado con su hija y lo han amenazado de muerte sin saber que en los últimos ocho meses ha hecho las transferencias bancarias para los gastos de su hija y ha cumplido con los pagos de su escuela.

Aseguró que las publicaciones que se hicieron fueron con alevosía y ventaja porque se dieron justamente en el 8M | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Rechazó ser un padre violento y por el contrario acusó que tanto su hija como su esposa vandalizaron más de una vez la casa donde vivía por lo que decidió dejarla y que los videos que se mostraron son apenas una parte de lo que ha sido todo este proceso.

Dijo que desde que salió a la luz pública este escándalo, le han estado cancelando contrataciones que no solo lo afectan a él sino también a 12 personas que llevan varios años colaborando con él.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Insistió en que esto debió arreglarse en las instancias legales y no a través de redes sociales donde como figura pública del medio artístico está siendo afectada su carrera artística de más de 25 años.