Gobernador desdeña solicitud de tercera alerta por desaparición de mujeres

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló a los medios de comunicación de insistir en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por desaparición y destacó que en materia de desaparición en general hay un 70 por ciento de localización.

Lo anterior luego de que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hizo un llamado para que se decrete de manera urgente la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Veracruz, ante el creciente contexto de desapariciones de mujeres y niñas en la entidad.

Cuestionado sobre la posible operación de grupos de la delincuencia organizada en trata de personas, evitó pronunciarse al respecto y subrayó que su gobierno se ha distinguido en materia de desaparición por implementar la localización inmediata.

Remarcó que su gobierno no es cómplice de agresiones a mujeres y desapariciones, como sí lo fueron administraciones anteriores.

“El estado ya no es cómplice al menos en mi gobierno, no es omiso ni provoca esto y yo no quiero entrar en contradicciones de cifras, pero no olviden que a partir de que entramos nosotros el 70 por ciento de los reportes por desaparición se logran localizar”.

Remarcó que no entrará en controversia porque por acercarse las elecciones los medios de comunicación quieren estar “duro y dale con eso”.

“Este gobierno ya no es cómplice y lo quieren señalar, y quieren titular alerta en Veracruz porque quieren ir tras nosotros mediáticamente eso es lo que hacen los medios quieren la alerta por eso. Nosotros ya no somos cómplices de esa situación, pero cuando sí estaban los cómplices y estaban agrediendo a las mujeres desde el gobierno, estaba el secretario de Gobierno, callaron”.

Insistió en que su gobierno se creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas con presupuesto, con un edificio y personal a su disposición y equipo por lo que creció al 400 por ciento.

“Nosotros hemos castigado a quienes han intentado o han sido acusados por presunta responsabilidad por desaparición forzada, la FGE tiene presupuesto como nunca, se ha implementado las acciones de búsqueda de larga data cosa que se le negaba a las familias de las víctimas y se han implementado apoyos para algunas actividades que hacen”.

Remarcó que su gobierno no es cómplice de agresiones a mujeres y desapariciones

Yunes Linares

El mandatario estatal confirmó que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), esto luego de que el Consejo de la Judicatura señalara que no se tiene noticia de alguna denuncia contra el ex mandatario panista.

“Lamento que redacten así la noticia quien comunico así, pero la denuncia es real, está en FGR y lo que yo pienso, no he visto la aclaración es que el juez decidió solamente atender la denuncia contra Guillermo N, nada más y resultó vinculado”.

“Nosotros volvemos a insistir, la denuncia por el tema de las cámaras es contra Antonio N, Clementina N, Bernardo N, Arnulfo N, Adrián N y Luis Francisco N y la denuncia fue interpuesta en abril de 2019”.

Recordó que el denunciante fue la Secretaría de Seguridad Pública en contra de Miguel Ángel N, Jaime Ignacio N, Juan Carlos N y Guillermo N, “ellos son, gobernador, ex secretario de Seguridad Pública y ex jefes de la unidad administrativa de la SSP y contra Adrián N y Luis Francisco N, que eran ex tesorero y ex director de operación financiera en Sefiplan”.

Así dijo esperar que la justicia federal “se comporte” y actúe pues se padeció en su gobierno ese fraude del que se pudo recuperar el 40 por ciento de las cámaras.

Niega ataque a hospital y picadura de araña violinista

En otros temas, García Jiménez negó que en días pasados hubiera un ataque armado al Hospital Regional de Oluta.

Remarcó que es falso que un grupo de personas haya ingresado con armas para ejecutar a quienes se encontraban al interior del hospital, en donde incluso supuestamente habría asesinado a una menor de edad, hecho que también rechazó.

Alejandro, habría sido mordido por una araña la noche del jueves mientras se encontraba trabajando en una tienda china

Agregó que la percepción de inseguridad “difícilmente las vamos a poder disminuir si algunos medios, por fortuna solo algunos, mienten con tal descaro. Inventar totalmente una noticia como que fueron a acribillar a una niña y a una persona adentro de un hospital cuando el hecho no sucedió en absoluto, ni siquiera cercano a eso”.

Sobre la picadura de una araña violinista en la capital del estado a un empleado de una tienda de artículos de importación, dijo que hay un análisis clínico que fue realizado y resultó negativo.

“Cuando hay una picadura de un veneno de un animal que, con su picadura, inserta un veneno a una persona, hay forma clínica de detectarlo por la reacción del propio organismo. Bueno, en este caso salió negativo”.

Aseguró que la persona a la que supuestamente le habría picado esta araña ya está dado de alta, después de haberse mantenido en observación por parte del equipo médico.

“Sí fue cierto el desmayo, sí fue cierto que llegó con fiebre y, entonces, al negarse una posibilidad, hay que indagar otras, pero, por fortuna, está bien”.