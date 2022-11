Aumento en caseta de La Antigua no afecta arribo de visitantes; ¿por qué lo dice Sectur?

Boca del Río, Ver.- El aumento a las casetas de peaje no afectará la llegada de turistas a la entidad, afirma el secretario de Turismo en el Estado, Iván Martínez Olvera.

“Obviamente los incrementos generan algún tema de controversia por decirlo así, pero nunca ha generado una afectación en la movilidad de las personas, quien por ejemplo va de Veracruz a visitar la zona arqueológica de Cempoala en realidad no va a detener su visita por 8 pesos”.

Reconoce que el incremento del costo del peaje en la caseta de La Antigua resulta considerable, pero por experiencias anteriores no genera un impacto en el arribo de visitantes.

“Sí, es un incremento considerable pero no hemos tenido afectaciones en ese sentido, siempre habrá opiniones diferentes, pero por 8 pesos nuestros visitantes continúan arribando a nuestros destinos turísticos”.

¿Cuánta derrama económica se estima para Veracruz?

De hecho, el funcionario estima un cierre de año favorable en materia turística con 10 millones de paseantes y una derrama económica en todo el estado de 18 mil millones de pesos.

Por otro lado, admite que además del Barrio de la Huaca levantaron la mano para ser Barrios Mágicos El Dique, así como barrios de Papantla, Misantla y Tuxpan.

La convocatoria saldrá en abril y espera que se sumen más propuestas.

Agrega que el próximo año Naolinco y Misantla buscarán ser Pueblos Mágicos.

“La verdad es que estamos trabajando muy fuerte con Naolinco y Misantla, no puedo prometerlo, pero sí tienen muy buen expediente y yo creo que antes de que termine esta administración estaremos dando un crecimiento significativo en todo lo que compete a ‘Pueblos Mágicos’, no solo en un nombramiento más, yo estoy seguro que si no en el 2023, en el 2024, tendremos un tema muy importante para ‘Pueblos Mágicos’ aquí en el estado”, añadió.

¿Cuáles fueron los resultados de la Expo Turismo Veracruz 2022?

Finalmente afirmó que la Expo Turismo Veracruz 2022 dejó buenos resultados, pues se tuvo 7 mil personas de afluencia, mil 70 asistentes a las conferencias, más de 300 empresas participantes, y se concretaron 808 citas de negocios.