“Tendederos”: una constante en la lucha contra la violencia y acoso

Pese a las críticas que pudieran existir de algunos sectores de la población, “los tendederos” de denuncia no son ilegales y mucho menos ilegítimos. Luego de que diversas voces han criticado el ejercicio de dar a conocer de manera pública los casos de acoso mediante hojas colocadas en tendederos de ropa, mujeres defienden este esquema.

La abogada y feminista Pilar Badillo Virués destaca que manifestarse públicamente forma parte del derecho de reunión que está en el artículo 9º constitucional.

Igual que la profesionista, otras voces se suman al llamado a respetar las expresiones de mujeres hostigadas o acosadas sexualmente pues, coinciden, son resultado del hartazgo ante un camino de justicia lleno de obstáculos.

Las declaraciones se dan en un contexto en el cual los tendederos en espacios escolares, especialmente de educación superior, se han vuelto una constante, en una lucha contra la violencia sexual y la revictimización que la acompaña.

“Hay omisión, ceguera y encubrimiento a los agresores de parte de las autoridades obligadas a protegernos y orientarnos para formalizar una queja; la gente ve un papel en un mecate pero no sabe que muchas de nosotras ya buscamos otras vías”, expresa Paty.

Con 26 años y titulada de una licenciatura, comparte su testimonio. En el último año de estudios sufrió acoso sexual e interpuso una queja formal. Fue cansado, no hubo castigo pero sí amenazas de su agresor tras haber seguido el protocolo vigente en la Universidad Veracruzana, el cual data de 2020.

Ha participado en tendederos y afirma que continuará haciéndolo para que otras mujeres estén prevenidas: “El silencio hace mucho daño. Una manera de protegernos entre nosotras es dar los nombres para saber de quién cuidarse. No hay que quedarnos calladas”, indica.

Amanda González, feminista y activista en Redefine Veracruz, enfatiza que al buscar justicia de las instituciones en muchas ocasiones no hay respuesta, hay revictimización, hay a quienes no se les cree y no hay mayores consecuencias.

Muchas mujeres defienden “los tendederos” de denuncia, ya que no son ilegales y son una forma de dar a conocer los casos de acoso | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cómo funciona un "tendedero"?

“Un tendedero da oportunidad de saber que el amigo de una puede ser el agresor de otra. El miedo debe cambiar de bando. Si no le van a tener miedo a las instituciones, que se lo tengan al escrutinio social, a que todas sepamos que son agresores, y que estemos prevenidas”, declara.

Con respecto a la existencia de quienes cuestionan si lo dicho es verdad o no, anota que sin importar cuál sea la vía por la cual las mujeres denuncien siempre habrá quien cuestione.

“El porcentaje de denuncias falsas es mínimo en comparación con los casos en los cuales no se accede a eso que podemos llamar justicia”.

Revictimización

Además de estar de acuerdo con lo expresado, Ana Valderrama, quien forma parte de la colectiva “Sobrevivientes de Feminicido”, piensa que esta herramienta tiene otras ventajas también: es fácil de acceder pues solo se trata de papel y mecate.

“Me parece glorioso, porque a veces no se pueden llevar a cabo ciertas acciones al ser son onerosas y no existir los recursos. Al poner un tendedero uno se apropia del espacio donde se vive el acoso o la violencia”, manifiesta.

Estar de acuerdo con los tendederos, aclara, no significa que no se deba promover la denuncia formal, pero sin dejar de subrayar la dificultad que implica, sea en instancias escolares, universitarias, penales o civiles.

Un tendedero da oportunidad de saber que el amigo de una puede ser el agresor de otra, señalan | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Te la hacen cansada, no te creen, no hay caminos y los tiempos y formas de estas denuncias siempre parecieran estar hechos para que una desista. Realmente desalientan”, sostiene.

Ana Valderrama apunta la necesidad de más y más tendederos para ver qué sucede cuando la vergüenza comienza a cambiar de lado.

“Que no seamos las mujeres quienes tengamos que llevar esto en silencio sin mecanismos ni acompañamiento. Los tendederos sí son incómodos pero vamos a trabajar desde allí, desde la incomodidad”, declara.

Los tendederos brindan “acuerpamiento a quienes denuncian de esta manera, pues son escuchadas por otras mujeres y porque buscan que no quede en el olvido lo vivido”.

¿Los "tendederos" son una forma de libre expresión?



Pilar Badillo reitera la legitimidad de los tendederos y expresa: “Lo que no es legítimo es reaccionar violentamente o invisibilizar la violencia hacia las mujeres en todos los espacios; especialmente en las instituciones de educación superior. Las mujeres tenemos el derecho a vivir libres de violencia”.

Ante lo sucedido en la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana donde fue retirado un tendedero con arma blanca y otro caso en la Facultad de Derecho de la región Poza Rica, llama a dejar los tendederos y también escuchar el malestar general de las mujeres.

“No es la única manera en que estamos accionando. Se hace presencia con performances, murales, monumentos, talleres, colectivas, reformas en las leyes… Es cierto, sí, también hay que integrar y compartir estrategias para que la memoria que perdure sea la de la justicia y no solo la de las violencias ejercidas”, destaca.

Ante lo sucedido en la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana donde fue retirado un tendedero con arma blanca, llama a dejar los tendederos | Foto ilustrativa: Archivo | Diario de Xalapa

No se debe olvidar que lo personal es político, dice para luego añadir que la búsqueda es simplemente vivir sin violencia, algo que ni siquiera tendrían que pedir.

Muestra su deseo de continuar en la lucha por institucionalizar acciones verdaderas “para que en algún momento no haya tendederos porque hay justicia y verdaderos acompañamientos”.

Si es una denuncia que no es verdad, seguir procesos adecuados donde la principal motivación sea erradicar el problema de raíz, apunta.