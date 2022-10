"Mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí", gritan en marcha por la vida en Xalapa

Xalapa, Ver.-Este domingo, Xalapa se sumó a la Marcha Nacional a Favor de la Mujer y la Vida en la que el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa José Manuel Suazo Reyes advierte que mientras se tengan gobiernos anti-vida, se seguirá padeciendo la pobreza, muerte y violencia.

Con pancartas con leyendas como "Si tú feminismo no es capaz de defender a un bebé, no sirve de nada", y "Nadie te obliga a abortar, pero se obliga al estado a pagarlo y al médico a practicarlo y al bebé a no nacer", familias marcharon del Teatro del Estado hacia Plaza Lerdo con banderines, paliacates y globos azules, blancos y rosas.

Este domingo, Xalapa se sumó a la Marcha Nacional a Favor de la Mujer y la Vida / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

¿Cuál es la causa de la marcha que realizaron católicos y activistas en contra del aborto?

En medio de la batucada y entre gritos de "Sí a la vida" y "Mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí", Suazo Reyes, dijo que esa manifestación nacional, es por la mujer, por la vida y la paz en la que se tuvo muy buena respuesta de la población en la que se vio a cientos de personas en la capital del estado.

"El motivo de esta marcha es exigir políticas públicas a favor de la mujer y a favor de la dignidad de la persona, de modo que todas las personas desde que somos concebidos seamos protegidos por la ley indistintamente y no haya esta contraposición entre la madre y su hijo", dijo.

Además, señala, que haya condiciones de vida para que la mujer pueda desarrollarse como ama de casa, como profesional, empresaria, educadora y no tenga los conflictos que hoy viven.

A más de un año de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Veracruz, el sacerdote expuso que esto no ha resuelto nada ni ha mejorado la condición humana de las mujeres.

"Eso no ha resuelto nada, esa ley que promovieron no ha resuelto nada, no ha cambiado la condición humana de las mujeres, se necesita por eso siempre promover políticas públicas que favorezcan la vida y las condiciones de la mujer".

Familias marcharon del Teatro del Estado hacia Plaza Lerdo con banderines, paliacates y globos azules, blancos y rosas / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Expone que esa modificación a la ley se trató de un acto político en la que los disputados se prestaron a esa imposición ideológica, "pero no ha resuelto ni cambiado la vida de las mujeres en Veracruz".

Ante esto, insiste en la necesidad de defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural y que se creen condiciones para que las personas puedan vivir de forma diferente.

"Mientras estén gobiernos antivida y gobiernos que nos les interesa resolver las problemáticas de la sociedad, seguiremos padeciendo la pobreza, muerte, la violencia, etcétera", añade.