Aguas negras contaminan laguna El Castillo; vecinos explican causas

Habitantes y autoridades de la congregación El Castillo denunciaron que el escurrimiento de aguas negras de la colonia Higueras está causando problemas de contaminación en la laguna y podría provocarlos también en los manantiales de esa congregación de donde se surte agua a algunas zonas de Xalapa, lo que podría provocar problemas de salud.



El presidente del Comité de la Laguna de El Castillo, Álvaro Guerra, recordó que si no se atiende el problema los siete manantiales podrían verse afectados. “Y de ahí no solo nosotros nos alimentamos, se alimentan siete comunidades abajo y Xalapa, toda la parte de las Ánimas también se alimenta de ahí”.

Narró que el sábado pasado notaron que el agua que bajaba al Castillo estaba muy contaminada y al buscar los puntos de dónde surgía llegaron a la calle Linderos de la colonia Higueras, derivado de los trabajos que la constructora está realizando en esa vía, quien habría tapado una olla de drenaje descargando aguas sucias hacia una zona que llega el río.





“La constructora tapó la olla que está ahí y empezó a tirar todo el drenaje hacia una parte que se conecta con nuestros ríos y manantiales. Cerca existe un nacimiento que está también ya contaminado por la falta de drenajes y servicios”.



Explicó que, aunque personal de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) asegura que los drenajes fueron conectados a la red, lo que ayudará a mitigar el problema, no es suficiente.



Sin embargo, refirió que cuando hay una saturación en esa zona de la ciudad, brotan las aguas negras y llegan al Castillo por estar en la zona baja de la ciudad causando afectaciones al río, manantiales y laguna.



“Porque nosotros metemos del río para que se alimente la laguna y cuando ya va contaminada el agua nosotros nos puede afectar la fauna y los peces. Lo que nos preocupa no es tanto afectar la laguna o el río, que es parte de esto, sino que si llegan a penetrar a los manantiales, como los ocupamos para surtir el agua potable a las casas, a las comunidades, entonces puede haber un brote de enfermedades”.



Al mostrar videos y fotografías del fin de semana pasado donde se observa la caída de agua contaminada, pidió a las autoridades atender su queja. El problema es añejo, añade, pues en tiempo de lluvia, las ollas de drenaje brotan de agua contaminada.



“La cosa es que se va a la orilla de la carretera, se pega al lado derecho de la calle y nosotros tenemos los manantiales de ese lado y toda agua se queda almacenada, se filtra y se va sobre los manantiales y ese es el problema que siempre ha sucedido con Xalapa que nunca se nos resuelve ese tema”.

Para ello, opinó, es necesario contar con colectores y darle mantenimiento al que ya existe, para que se aminore la problemática. “Que encaucen bien el agua y que los colectores pluviales lo utilicen para eso, para agua pluvial no para drenaje. El problema es controlar todas las aguas pluviales y controlar que la gente se conecte correctamente a los drenajes. Que el agua corra sobre las calles no nos perjudica porque a fin de cuentas es agua pluvial y se llevará basura o lodo y se limpia, pero ya con jabón, contaminada, aguas negras, sí nos perjudica”, abundó.



Advirtió que la contaminación al río y la laguna ha provocado mortandad de peces pues hay especies que no sobreviven a ello.