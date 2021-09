Que Fiscalía informe si hay denuncias contra los Yunes: AMLO

Xalapa, Ver.- Al plantearle al presidente Andrés Manuel López Obrador que en Veracruz se tiene la impresión de la existencia de personajes intocables, como algunos integrantes de la familia Yunes, el mandatario aceptó tener conocimiento y exhortó a los órganos autónomos a “que informen”.

En la conferencia mañanera, el mandatario declaró no poder intervenir en torno a la presunta impunidad que los mismos pobladores señalan hacia el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, y Miguel Ángel Yunes Márquez.

“Que informen, eso es lo que podemos hacer (...) Sí tengo la información pero no puedo yo meterme. No me corresponde. La Fiscalía es independiente, es autónoma. Él (Fiscal) es el que tiene la responsabilidad”, expresó.

El mandatario subrayó la importancia de contar con elementos y pruebas para sustentar cualquier tipo de acusación y reiteró la importancia de la “no fabricación de delitos, no mentir, no robar, no traicionar”.

Reiteró que a pesar de saber que hay denuncias, “si no hay elementos no se pueden fabricar delitos, aunque sean adversarios”.

“No se pude gobernar sin autoridad moral ni con un doble discurso, a partir de la mentira”, algo que, sostuvo, sí era característico de los conservadores.

“Son muy hipócritas. Tienen un doble discurso y una doble moral. Esa es su doctrina, la hipocresía, por eso no les va bien. Es una oposición conservadora moralmente derrotada”, declaró.

Aseguró que están muy confundidos y “cuando no es una cosa es otra”. Recordó lo dicho por el senador Julen Rementería del Puerto, quien el pasado lunes 20 de septiembre aseguró que “falsos médicos cubanos” habrían atendido a mexicanos con Covid-19, en un fraude orquestado entre México y Cuba.

“No hay ningún fundamento”, aseveró, para luego añadir que tampoco lo hubo cuando el senador panista dijo que en la Presidencia consumían alimento de alto costo, cuando a él le gusta la “butifarra”.