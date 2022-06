Ciclovía de Xalapa, siguen los autos estacionados y basura

A poco más de un año que fue inaugurada la ciclovía de Ruiz Cortines, ciclistas lamentan que no haya continuidad al proyecto de alrededor de 14 millones de pesos. Luis Fernando López Galicia, integrante de Physis Ciclovida AC, critica que no se trataba solo de colocar los elementos de separación física y dejarla a su suerte, pero es justo esto lo que ha estado ocurriendo.

Alcantarillas rotas, vehículos que se estacionan allí, basura e incluso unas barredoras que se adquirieron en la administración municipal pasada y que están desaparecidas, robo en estaciones de autoservicio y desmantelamiento de un biciestacionamiento, son algunas de las deficiencias que no han logrado atenderse.





A su decir, desde un inicio, señalaron la necesidad de realizar una campaña de implementación, pues a la fecha siguen sin socializar cómo van a funcionar cada una de las nuevas áreas, dado que es la primera vez que en una misma avenida convive el transporte público con el peatón y los ciclistas.

Agrega que esta semana se conmemora la Semana Nacional de la Bicicleta, por lo que hoy habrá una capacitación con el Transporte Público; se buscará coadyuvar con criterios con los nuevos operadores en torno al respeto del ciclista.

La petición es que el gobierno le pueda dar continuidad porque la ciclovía es sola una parte de la solución y no se puede pensar que a partir de esa infraestructura se van a solucionar todos los problemas que tiene la ciudad en torno a la movilidad, sino que es una opción para las personas que quieran y que tengan la necesidad de transporte por esa zona de Xalapa.

Los ciclistas tienen un grupo de whatsapp con la policía vial pero desafortunadamente, agrega, es común que se encuentren con una unidad estacionada, a veces es un vehículo particular, a veces taxi, pero incluso hay camiones pesados que se instalan ahí sobre todo jueves o viernes que lo dejan hasta el lunes siguiente sin que haya manera de moverlos.

“Entrando a la Ébano es muy común que un tractocamión se estacione sobre la ciclovía y no ha habido ni una sola multa, acaba de cumplir su primer año y no ha habido una sola persona multada y es algo que todo el tiempo se está repitiendo, que no existe un flujo adecuado en alguna zona por ejemplo en Los Lavaderos, hay mucha basura, hay personas que cuando vas pasando te arrojan cosas”.



Dijo que se entregó un diagnóstico participativo al gobierno que señala que la mayoría de la infraestructura que está sobre todo en la zona de la facultad de Medicina ya está destrozada; aunado a ello, los transportistas han dicho también que la forma en que se estacionan no les es funcional; otra cosa, es que la administración pasada compró dos máquinas que eran exclusivamente para barrer la ciclovía, para darle mantenimiento, pero a la fecha se desconoce de su existencia.

Otro tema que cuestiona es qué pasará con la movilidad de la ciudad, porque la bicicleta es una parte, pero no se observa alguna acción, medida o plan de movilidad como ha existido en otras administraciones donde se planteaban cuatro centros de transbordo.

La idea, entonces, era que el usuario pudiera llegar en su auto y agarrar una unidad de transporte público, o una bicicleta y moverse a otra zona de la ciudad, “pero eso ellos no lo tienen considerado y creo que ni siquiera sabían”.

¿Cuántas personas hacen uso de la ciclovía?

Se estima que diariamente cerca de 10 personas hacen uso de esa ciclovía por hora, señala Luis Fernando López Galicia. “Hicimos un conteo, depende mucho el día, los fines de semana aumenta, pero en promedio pasan 10 personas por hora a la altura del PRI, ahí es donde contamos el número de personas que pasan en la ciclovía”.

Incluso son los propios ciclistas los que han acudido a barrerla y pintarla en algunas ocasiones, ante la falta de atención de la autoridad.

El jefe del Departamento de Movilidad Urbana de Xalapa, Alfonso López Pineda, reconoció que se requiere de un presupuesto para el mantenimiento de la ciclovía de Ruiz Cortines y toda esa zona de la ciudad. Admitió que hasta el momento no se ha podido atender esa demanda, aunque sí se está considerando una partida presupuestal para ello.

“El mantenimiento definitivamente es algo que se tiene que hacer de manera permanente, y que lamentablemente hasta hoy no se ha podido hacer, yo creo que sí se está considerando una partida presupuestal para ello, porque efectivamente es una infraestructura que se requiere para la ciudad”.

Remarca que la accesibilidad para todos con la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, les obliga a crear más infraestructura para todos los diferentes actores de la movilidad. “Se está haciendo un gran esfuerzo en esta administración por recuperar la imagen urbana de la ciudad y por supuesto que la avenida Ruiz Cortines es parte de esta emblemática forma de ver la imagen urbana y seguramente también ya se tiene considerado la parte del mejoramiento en lo general de esa zona”.