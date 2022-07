Obras simultáneas en Xalapa son necesarias para no caer en subejercicio: Regidor

El regidor 12 del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión pide la comprensión de la población por las molestias que está generando la realización de obras públicas simultáneas en la ciudad, pero explicó que de no aplicar lo presupuestado en este año, podrían caer en un subejercicio.

En entrevista explica que se tienen contempladas 200 obras y acciones este año, por lo que, por mes, inician cerca de 20 o 30 obras, “es un plan muy ambicioso, pero se va a lograr, se va a ver el cambio y al final la gente lo va a agradecer porque todos los ciudadanos queremos un cambio en Xalapa”.

"Es un punto importante de aclarar porque sí es una queja constante el tema de tráfico, las molestias que se están generando con tantas obras que se están haciendo al mismo tiempo, pero también pedirle a la ciudadanía que deben entender algo, nosotros tenemos un recurso por ejecutar este año, en este ejercicio 2022".

Detalla que, si el gobierno no ejercer el recurso presupuestado este año como se tiene contemplado tendrían que regresar dinero y caer en un subejercicio, "como lo hizo la administración pasada".

El edil refiere que si bien en el gobierno anterior no se tuvieron estás complicaciones viales, tampoco hubo obras en la ciudad por lo que insiste en su exhorto a ser pacientes.

Se contemplan más de 200 acciones en obra pública en Xalapa

Recuerda que este año se contemplan más de 200 acciones en obra pública por lo que en algunas zonas habrá semana o meses con un tráfico complicado, lo que es preferible a tener una ciudad estancada y sin recursos.

"Se ha hecho una labor muy fuerte por parte del alcalde y el equipo, pero que la gente entienda que es mejor estar un par de semana o meses con esta situación a ver qué Xalapa este estancado, sin obra pública y que tenga que regresar el recurso".

Y es que apunta que, en algunos fondos, se puede recibir menos recursos para el siguiente año si se cae en subejercicio lo que sería de afectación para los xalapeños.

Otra obra se encuentra en el entronque de las avenida Xalapa y Adolfo Ruiz Cortines, a la altura de la Sefiplan | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Le pedimos a la ciudadanía que nos entienda, comprensión, pero también es importante aclarar este dato, si nosotros no realizamos estas obras de esta manera, no vamos a poder ejecutar el recurso, lo tendríamos que regresar y hay que aplicar el recurso que tenemos y después de tantos años que no se vio obra en Xalapa. Se va a hacer en tiempo y forma y aunque ahorita lo sufrimos, todas estas obras que se están haciendo van a agilizar el día de mañana el tráfico vehicular que sufrimos todos los días”.