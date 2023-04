Programas para el Bienestar no obedecen a procesos electorales: subsecretaria

La subsecretaria de Bienestar del Gobierno Federal, Rocío García Pérez afirmó que los procesos electorales "ni siquiera los ven", y que su trabajo actualmente está siendo a pasos agigantados para llegar a más población.

En entrevista luego de la Asamblea del Comité de Programas para el Bienestar que se realizó en el parque Juárez dijo que tienen un calendario establecido y que van a cumplir con ello, sin importar los tiempos de elecciones.

"Nosotros tenemos un calendario muy establecido de la entrega de los programas tanto de adulto mayor, producción para el Bienestar y estamos trabajando a pasos agigantados porque tenemos un objetivo de cumplir con todas las solicitudes que tengamos de los programas".

Señaló que ellos están trabajando en lo que se requiere y que el proceso electoral "ni siquiera lo tocamos, ni siquiera lo vemos" pues solo cumplen con su encomienda.

"Claro que cumplimos con lo que dice la ley, en cuanto a que cuando hay veda nosotros no paramos, nada más nos paramos en cuestión de inscripciones, pero las entregas que se tengan que hacer, esas están permitidas siempre".

Explicó que el recurso que se le entrega a la población, no es una dádiva sino un derecho, y que no se acabará ni nadie se los podrá quitar porque está ya en la ley.

"Mientras no cambien la ley, pero como es una ley, ahorita tendrían que tener las tres cuartas partes de los diputados para poder cambiarla, siempre existe la posibilidad, pero es muy difícil que lo hagan porque es un derecho".

¿Qué estados ocupan los primeros lugares en apoyos de los programas del Bienestar?

Refirió que a nivel nacional, el estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar en más apoyos como parte de los programas del Bienestar por debajo del Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

Sobre los apoyos a personas con discapacidad, cuyo recurso no ha podido aportar el gobierno estatal, explicó que es para las personas de 31 a 64 años y que están a la espera de que el estado pueda reunir el recurso del 50 por ciento que le corresponde, "cuando nos diga el gobernador cuál es la cantidad que puede aportar, en ese momento el gobierno federal da la misma cantidad, pero él da la base".

Rocío García Pérez explica que tienen un calendario establecido y que cumplirán sin importar los tiempos de elecciones | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

Al respecto dijo que no hay fecha límite para ello, pues ese recurso no se pierde dado que la intención es apoyar a esa población en situación de vulnerabilidad que actualmente no tiene ese apoyo.