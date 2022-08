Recuperar conocimientos, reto de este ciclo escolar: Cuitláhuac García

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez consideró que el gran reto del ciclo escolar 2022-2023 será recuperar los conocimientos que los menores y jóvenes no obtuvieron durante los dos años de pandemia.

Durante el inicio del ciclo escolar en planteles de Educación Básica, realizado desde la escuela primaria Avelino Bolaños de Xalapa, solicitó a los maestros y maestras realizar a los alumnos una evaluación inmediata para detectar cuáles conocimientos deben fortalecerse.

“Regresamos con el ánimo renovado, queremos que recuperen lo que no se pudo aprender en los dos años que pasaron y estuvimos en casa tratando de aprender. Los de sexto pueden recordar que estuvieron desde casa con sus libros, con sus cuadernos tratando de aprender, pero hoy se debe aprovechar que vamos a estar de cerca con nuestros amigos, con nuestros maestros”, dijo.

Señaló que los docentes tienen que hacer un gran esfuerzo por impulsar el desarrollo académico de los alumnos.

Ante ello, les pidió colaborar y compartir las experiencias de éxito que han tenido con sus alumnos para poder cumplir con los planes de estudio.

“Maestras, maestros tenemos que hacer un gran esfuerzo por recuperar lo no aprendido en la pandemia, les pedimos evaluar a los menores para determinar el nivel en el que están, también entre los maestros nos tenemos que apoyar, no dejemos de compartir las experiencias de éxito, no olvidemos que al maestro lo forma la experiencia docente y eso es lo más importante en nuestra carrera como profesores”, expresó.

De la misma forma, pidió a los estudiantes ser apoyo para todos aquellos compañeros y compañeras que tengan dificultades en sus aprendizajes.

“Nos tenemos que llevar mejor entre compañeros, tenemos que continuar, pero ayudarle al compañerito o compañerita que no tiene las mismas condiciones en su casa, que no puede estudiar al mismo ritmo que nosotros”, comentó.

¿Cuántos alumnos de educación básica regresaron a clases en Veracruz?

Recordó que hoy regresaron a las clases 1 millón 349 mil estudiantes solamente de Educación Básica en Veracruz; sin embargo, son más de 1 millón 900 mil niños, niñas y jóvenes los que se incorporaron a las aulas en diferentes grados escolares.

“En todo el estado estamos rondando casi los 2 millones, más de 1 millón 900 mil retoman la educación, eso va a ser lo experimental, que después de la pandemia estén juntos y aprendiendo, este ciclo escolar lo vamos a sacar adelante, si tomamos este gran reto saldremos adelante”, expuso.

Finalmente, destacó que en el estado también se cuenta con instituciones en las que se enseña en español y en alguna de las lenguas maternas, entre ellas Totonaca y Náhuatl.