¿Qué relación hay entre diabetes y problemas de encías?

La especialista en prostodoncia Fabiola Ortiz Cruz advierte la necesidad de divulgar que las personas con diabetes tipo 2 tienen alto riesgo de padecer periodontitis, enfermedad de las encías que daña el tejido blando y sin tratamiento puede destruir el hueso que sostiene los dientes.

En conferencia enfatizó que la periodontitis ocupa el sexto lugar de las complicaciones de la diabetes; además, se convierte en el segundo problema de salud pública bucal, solo después de la caries dental.

Explica que la enfermedad periodontal es una patología crónica que causa pérdida de soporte de sujeción de los dientes, destrucción de las encías y el hueso que sujeta los dientes. Los diabéticos, puntualiza, tienen cuatro veces más riesgo de desarrollar enfermedad periodontal y, en diabéticos mal controlados, aumenta la severidad y progresión de la periodontitis.

La doctora en Ciencias de Salud Pública enfatiza que también hay otras complicaciones bucales en esta población, como laxerostomía o sequedad bucal e infecciones como candidiasis, mucormicosis y ficomicosis.

También, caries, síndrome de boca ardiente, agrandamiento de las glándulas salivales, alteraciones en la percepción del gusto y liquen plano, que puede desencadenar llagas bucales.

Puntualiza que la diabetes mellitus tipo 2 está relacionada directamente con las enfermedades periodontales, pues guardan factores genéticos y alteraciones microbiológicas e inmunológicos en común.

¿Por qué se pueden desarrollar estas infecciones en todas las personas?

Por una mala higiene bucal. Por eso menciona que también es fácil detectar cuando no hay problemas, pues la encía es de color rosa, pegada al diente, no sangra al cepillarse y no hay sarro.

Detalla que cuando ya hay gingivitis la encía se irrita y se va enrojeciendo, mientras que en la periodontitis la inflamación hace que la encía se separe del diente formando una bolsa y pérdida de hueso.

En la periodontitis avanzada hay pérdida severa del hueso, bolsa muy profunda y el diente está en peligro de perderse.

Señala que lo mejor es prevenir con limpieza, pero si ya se tiene el problema, se debe acudir lo más pronto posible con un odontólogo; enfatiza que mientras no haya buena higiene no se podrá tener un control de la enfermedad.

La cirujana dentista indica que la prevención es imprescindible. Con o sin diabetes, recomienda enjuague bucal sin alcohol, pasta dental y cepillado dental mínimo dos veces al día.

En el programa Tardes de Ciencia de la Universidad Veracruzana recomendó cepillos de cerdas medianas o suaves, pues las duras pueden dar masaje a la encía con un posterior descamado y hasta el surgimiento de úlceras.

Fabiola Ortiz Cruz, quien es investigadora y catedrática de la UV en la región Minatitlán, invita a diabéticos y no diabéticos a apostar por los buenos hábitos.