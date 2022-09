Realizan revisión del MEIF para eliminar los problemas “más exigentes” en la UV

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, dio a conocer que se realiza una revisión al Modelo de Enseñanza Integral y Flexible (MEIF) aunque se dará de manera gradual.

“Estamos con una comisión que está viendo dos problemas: el banco de horas que necesitamos ajustarlo y replantearlo para que pueda haber una mejor expansión de los estudiantes y estamos con revisiones puntuales en el área básica, es un proceso que nos llevará todo este periodo porque tenemos que ir gradualmente”.

Entrevistado durante su guardia de honor ante la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla con motivo del Mes Patrio dijo que una Comisión al interior de la UV analiza el banco de horas que se destinan a cada maletera para ajustarlo y replantearlo.

Local FILU UV: ¡Fiesta de la cultura, la palabra y arte está de vuelta! Te contamos

Al cuestionarle sobre si el MEIF podría desaparecer, dijo que de momento lo que buscan es eliminar los problemas existentes.

“Estamos valorando, pensamos que ahorita lo que llevamos avanzado es de ajustar el MEIF para que aquellos problemas que sean los más exigentes podamos irlos ajustando e ir cambiando los problemas que tenemos, pero vamos a ir avanzando en esta valoración, pero sí es uno de los objetivos que nos hemos planteado”.

¿Qué dijo el rector sobre los señalamientos de promover la ideología de la llamada Cuarta Transformación en la FILU?

Asimismo, negó que en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) se promueva la ideología de la llamada Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rechazó que los stands en la feria estén dedicados a promover esta ideología y que los libros del Presidente siempre se han vendido.

“Los libros del Presidente, los libros que han tenido se han vendido en todos los tiempos, los stands casi son la mayoría de los que se han estado en las otras ferias, la FILU es muy plural, no sé por qué se plantea de esa manera”.

Agregó que lo que la caracteriza es la pluralidad, apertura de espacios para todos los estudiantes, pero también para la comunidad en general y eso es lo que “se puede malinterpretar”.

También, negó que haya poca asistencia a las actividades y los stands luego de que este año se decidió trasladar la FILU a la Casa del Lago, pues dijo que va “quién está interesado y no hay acarreados”.

Puede ir la gente que está interesada, en esto no hay acarreados, de momento lo que estamos haciendo es difundir ampliamente y toda la gente que esté interesada en las actividades de la comunidad, adelante que asistan. Estamos regresando e impulsando, pero hay temas como la lluvia, aunque no es pretexto, estamos regresando, impulsando, el regreso a clases no ha sido a fácil, es todo un trabajo muy largo y muy organizado.