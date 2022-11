“Tavo Sax” pasó de tocar en los camiones a abrir conciertos en Cumbre Tajín

Orizaba, Ver. -Los pasillos de los camiones urbanos y algunos restaurantes de la región conocieron el talento autodidacta musical de Octavio Hernández Padilla o Tavo Sax como es conocido en la música, sus inicios en esta rama fueron cuando tocó la flauta transversal, ahora es un conocido saxofonista.

El originario de Nogales, recuerda sus inicios en la música a los 14 años, cuando se subía a tocar en los camiones, "en su momento mi mamá me dijo que le daba vergüenza, el qué dirán de mí por traer mis monedas, pero yo me empeciné en seguir con la música, mi mamá me daba lo que podía por eso quería que fuera algo más y con el paso de los años acabé mi carrera profesional".

Con su flauta en mano, Octavio se subía a los camiones para poder tener un poco de dinero y así ayudar en su casa, además de que con ello pagada el saldo de su celular del cual adquirió una deuda de pago por realizar muchas llamadas.

Cultura ¿Sin plan para el fin de semana? Jardín de las Esculturas presenta “Sábados de concierto” [Video]

Cabe destacar que el saxofonista siguió tocando en los camiones hasta los 17 años, para un año después empezar a tocar el saxofón, aprendiendo de forma empírica a través de tutoriales de YouTube.

En su momento le comentaba a su mamá querer dedicarse a la música y así lo hizo, su meta de seguir tocando había dado resultados, pero también logró una carrera profesional siendo egresado de la licenciatura en Trabajo Social.

Cuestionado sobre su práctica de respiración, dijo que el paso del tiempo le valió de aprender, pues con la flauta transversal se emplean las mismas prácticas, variando un poco con el saxofón.

"Todo instrumento lleva su dedicación, me hace falta mucho que aprender, empecé a ver que el sax llamaba más la atención que la flauta, siento que es mi parte noble y el saxofón es mi lado sexual y divertido", comenta.

Su versatilidad musical le ha permitido variar su trabajo en ritmos y saliendo de la rutina, conecta con las personas, puesto que no es muy afán de estar sobre el escenario, "me gusta verlos felices y contentos, por ello me fui a lo no convencional el sax es romántico y sexual y también lo hacemos, pero me gusta más lo movido".

¿Dónde se ha presentado este joven saxofonista?

El joven de 27 años, ha tenido presentaciones privadas y en eventos de la región, sin embargo, en el 2019 Tavo abrió el concierto de Lila Downs y Ximena Sariñana en Cumbre Tajín.

En la ciudad, la agrupación Dulce Ámbar le abrió las puertas para tocar su música, ha formado parte de otros grupos de Orizaba.

En el 2019, Tavo Sax abrió el concierto de Lila Downs y Ximena Sariñana en Cumbre Tajín. / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

La pandemia por Covid-19 fue difícil para él por cuestiones familiares, pues su mamá se vio grave, por lo que su saxofón fue guardado por unos 4 meses y en tema de los eventos sociales todo se cerró.

"Fue difícil, si no fuera por ahorrar, me habría visto en una situación difícil, me dedico al 100 a la música a pesar de mi carrera profesional", señala.

Vuelve a leer: Cumple 60 años el Teatro del Estado y celebra con actividades gratuitas

El cuidado del saxofón es de la humedad, de la saliva, pero también cuidar las agujas y zapatillas, es decir, "las teclas" que emiten el sonido, que no se caiga, son los cuidados más fuertes que necesita el instrumento.

Hoy en día, su familia le apoya y su mamá lo acompaña a los conciertos, donde próximamente anunciará una sorpresa en el Teatro Ignacio de la Llave.

Nota publicada en El Sol de Orizaba