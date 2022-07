Atacan y roban a vecinos del fraccionamiento Laguna Real, temen por su vida

Veracruz, Ver.-Alrededor de las 3:30 de la madrugada del sábado mientras los habitantes del fraccionamiento Laguna Real descansaban, su sueño fue interrumpido por presuntos elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civil quienes de manera violenta ingresaron a la zona habitacional ubicada al poniente de la ciudad a unos cinco minutos del aeropuerto internacional.

Los habitantes fueron alertados entre ellos a través de grupos de WhatsApp de que un comando armado había agredido a los guardias de seguridad y se encontraban en las calles de Laguna Real entre Laberinto y Manglar con una supuesta orden de cateo.

Lo que relatan los habitantes, es que los supuestos uniformados ingresaron a por lo menos tres domicilios donde hicieron destrozos, revisaron entre sus cosas y se llevaron pertenencias de valor, como algunas joyas y objetos además de dos vehículos.

Los vecinos aseguran que los hombres vestían los uniformes de la Guardia Nacional y de la Fuerza Civil y que venían en seis unidades oficiales.

Mencionan que fueron momentos de terror porque los policías agredieron a los habitantes de los domicilios mencionados sin importar que había menores de edad y mujeres.

Una de las víctimas fue golpeado en repetidas ocasiones en la cabeza y el estómago por lo que fue llevado al Hospital de Alta Especialidad y aunque su estado se reportó como grave por fortuna fue dado de alta durante las primeras horas de este domingo 31 de julio.

Señalan que aunque pudieron auxilio al 911 ninguna autoridad además de los supuestos policías llegó al lugar.

“Tenemos mucho miedo no sabemos qué está pasando lo único que sabemos es que de manera violenta ingresaron vehículos al parecer oficiales y entraron a los domicilios de vecinos sin importar que había menores, que había mujeres, los amenazaron, les revisaron sus cosas, se robaron sus pertenencias, no hemos podido ni dormir del miedo porque no sabemos si van a regresar o que sucederá, ya se interpuso la denuncia y queremos que se investigue no podemos vivir de esta manera”, externa el grupo de vecinos.

Comentan que los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía Regional y esperan que se hagan las investigaciones correspondientes ante el temor de que más vecinos puedan ser víctimas de este tipo de delitos.

El grupo de vecinos pide la intervención del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que se investiguen los hechos.

Cabe destacar que el fraccionamiento Laguna Real se ubica en la zona poniente sobre la carretera libre Veracruz-Xalapa muy cerca de la central de Abastos y del aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona.

Para llegar al fraccionamiento se puede entrar y salir tanto por la carretera Veracruz-Xalapa como por el Eje 1 donde los comunica con los fraccionamientos Geo Villas y el Coyol.

En anteriores ocasiones los pobladores de ese fraccionamiento de clase media-alta han pedido que se refuerce la vigilancia debido a que han sufrido periodos de robos; ellos acusan que se trata de invasores que se han establecido de manera ilegal en los alrededores que aprovechan la noche para llevarse cosas de los patios.