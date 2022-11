Rápidas pero peligrosas: ¿cuáles son los pros y contras de usar motocicletas?

Veracruz, Ver.- Aunque las motocicletas se han vuelto el medio de transporte más rápido y económico para transitar en grandes urbes como la conurbación Veracruz-Boca del Río, el mes de octubre cerró con ocho decesos por accidente de moto.

Se trata de un medio de transporte rápido, pues según Wilber en menos de 30 minutos y con 100 pesos de gasolina es capaz de atravesar la zona norte de Veracruz y llegar a Boca del Río.

También es dueño de un automóvil, pero asegura que prefiere la motocicleta porque es más rápido trasladarse de su casa al trabajo y se evita lidiar con el complicado tránsito que se presenta en las horas pico. Reconoce que ya ha tenido algunas caídas, pero han sido por baches o falta de pericia, por fortuna nada grave.

Al menos yo prefiero la moto; también tenemos un carro en casa, lo usa mi esposa y yo me muevo mejor en la moto, es mucho más rápido y más barata

Yo vivo en la zona norte y a la hora que salgo de casa es un tráfico terrible en la moto me muevo rápido y en 20 minutos cruzó toda la ciudad y llegó a Boca del Río; sí he tenido caídas, hace poco me resbalé porque había llovido y no vi el bache pero siempre ando con mi casco y mis protecciones”, indica.

¿Qué precio tienen las motocicletas en Veracruz?

Otra ventaja de las motos es que son económicas y están al alcance de cualquier bolsillo; tiendas departamentales ofrecen atractivos planes de financiamiento para adquirir la unidad.

Sus precios comerciales, según el lugar oscila entre los 15 a 40 mil pesos, algunas ya muy sofisticadas, esto es, que con menos de lo que se pide como enganche para comprarse un automóvil las personas pueden acceder a la compra de una moto.

“Si yo me quisiera comprar un carro tendría que juntar por lo menos 60 mil pesos para dar como enganche y las mensualidades me quedarían en unos 3 mil a 4 mil pesos, estaría esclavizada a ese pago y es muy incierto, no sabemos que puede pasar mañana, ahorita tengo trabajo pero mañana no lo sé entonces junte 30 mil pesos y me compre está, obviamente traigo casco siempre, tengo rodilleras y siempre tengo cuidado, no ando corriendo”, explica Carlos Mendoza otro usuario de este transporte.

Sin embargo, los conductores de motocicletas se exponen en mayor medida a accidentes, sobre todo los motociclistas que transitan por carreteras. De acuerdo con la coordinación de socorros de la Cruz Roja tan solo en octubre atendieron a un total de 75 accidentes involucrados en una motocicleta. Ernesto Díaz coordinador del área precisa que de este total, se registraron ocho decesos por accidente de moto.

Recuerda que uno de los accidentes más lamentables en el último trimestre fue donde perdieron la vida padre e hija mientras se trasladaban en motocicleta y fueron embestidos por un tráiler a la altura del puente Colinas de Santa Fe.

Motociclistas deben cumplir las medidas de tránsito para evitar accidentes | Foto: Raúl Solís

¿Qué medidas viales deben seguir los motociclistas?

De acuerdo con el reglamento de tránsito vigente en Veracruz, los conductores de motocicleta deberán usar casco, como uno de los requisitos principales para velar por la seguridad de ellos mismos. Los conductores deben llevar la vista al frente y evitar distraerse, guardar una distancia seguirá y no rebasar por la derecha, de lo contrario pueden ser víctimas de accidentes.

No obstante los oficiales de tránsito aseguran que pese a las recomendaciones, algunos conductores se aventuran a transitar sin ninguna protección y hasta transportar a otros miembros de la familia o amigos.