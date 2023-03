Ayuntamiento desconoce presunto atentado contra regidor de Veracruz: alcaldesa

Veracruz, Ver.- De manera oficial el ayuntamiento desconoce la situación del regidor sexto Sebastián “N”, quien denunció haber sido víctima de un atentado el pasado jueves, informa la presidenta municipal Patricia Lobeira Rodríguez.

En medio del escándalo que se ha generado tras las acusaciones de presunta violación y acoso de parte del edil, la alcaldesa asegura que no se ha tenido contacto con él y que solo conocen las versiones que se han publicado en los medios de comunicación.

¿Qué dijo Patricia Lobeira Rodríguez sobre el presunto atentado hacia el regidor Sebastián “N”?

Indica que la regiduría sexta no ha notificado acerca de algún atentado y que solo conocen la información por una publicación que se posteo en las redes oficiales del regidor.

Local Mujeres se manifiestan en las oficinas de regidor de Veracruz; exigen justicia

“La regiduría no ha mandado nada, la verdad es que no hemos tenido ningún contacto con la regiduría, lo que nosotros sabemos es a través de las noticias, de las redes sociales, ahora que llegue a palacio vi que se habían manifestado unas mujeres en su regiduría, sin embargo, no tenemos ningún comunicado de parte del regidor”, detalla.

Argumenta que el ayuntamiento esperará que las autoridades resuelvan la situación en torno a este caso.

“Es un regidor, por lo tanto su posición es por votación popular, nosotros como ayuntamiento tenemos que esperar a que resuelvan las autoridades, no sé si su partido le está imponiendo alguna sanción, pero hasta el momento no sabemos nada, de parte de él no hemos tenido ningún comunicado ni tampoco de parte de su partido”, expone.

Presunto atentado contra Sebastián “N”

Cabe destacar que a través de sus redes sociales, el regidor denunció haber sido víctima de un atentado el pasado 23 de marzo mientras se trasladaba en su vehículo.

Te puede interesar: Suma otra queja por hostigamiento de maestro de Arquitectura en Xalapa

Un grupo de mujeres pegaron pancartas en las oficinas del regidor sexto del ayuntamiento de Veracruz | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Un día después informó en su perfil de Facebook que interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía por el presunto atentando con el siguiente mensaje.

“Acabo de salir de la Fiscalía para presentar la denuncia sobre el atentado que sufrí el día de ayer, sumado a la entrevista que fue realizada por el cuerpo policiaco que atendió mi llamado. Es lamentable que tanto adversarios políticos, como medios de comunicación, han querido minimizar el ataque acontecido hacia mi persona, donde con un arma de fuego se buscó privarme de mi libertad. Agradezco de corazón a todas las personas que se han preocupado por mi bienestar, no les podré recompensar en esta vida por todo su respaldo que me han demostrado”.